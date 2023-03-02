布林肯警告：中国若武器援俄必付出重大经济代价

（华盛顿综合电）美国国务卿布林肯星期二更为直接地警告，如果中国向俄罗斯提供致命武器等援助，美国会严惩参与其中的中国企业和个人，这可能让中国付出重大经济代价。

美国有线电视新闻网（CNN）指出，这是至今在援俄问题上，美国对中国的最直接警告，凸显中美对峙形势正加速恶化。

布林肯星期二（2月28日）访问中亚国家哈萨克斯坦时说：“在俄罗斯入侵乌克兰问题上，中国不能脚踏两条船，不能一边提出和平方案，又一边助长俄罗斯点燃的战火。”

他表明：“我们已非常明确地警告中国，提供这类支持会带来什么影响和后果。例如，我们会毫不犹豫地锁定那些违反我们的制裁，或为俄罗斯发起的战争提供支持的中国企业或个人。”

指中企向俄提供乌卫星图

布林肯星期三（3月1日）结束对中亚的访问，转往印度出席二十国集团（G20）外长会议。他在出发前往新德里前说，他不打算在G20会议期间与俄罗斯或中国外长举行会谈。

自俄乌战争爆发以来，布林肯一直拒绝与俄国外长拉夫罗夫面对面会晤。他说：“如果俄罗斯总统普京真的准备好进行有意义的外交来结束侵略，我们当然会第一个努力参与，但没有任何证据表明这一点。”

另一方面，美国国务院负责东亚事务的助理国务卿康达28日出席众议院外交事务委员会的听证会时称，遭到美国制裁的中国长沙企业天仪空间科技研究院有限公司（Spacety）曾向俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团提供乌克兰的卫星图像。

美国上个月把一些俄罗斯和中国企业列入贸易黑名单，指它们为俄军提供支持，当中包括天仪研究院。这家公司否认与瓦格纳集团有业务往来，称公司产品和服务不涉及任何军事用途。

康达也说，美国已就中国考虑为俄罗斯提供致命援助一事知会伙伴国，而许多伙伴国都有同样的担忧。

中国指美国散播虚假消息

中国否认有意为俄罗斯提供武器，并指美国散播虚假消息。中国强调，它在乌克兰问题上的立场是劝和促谈，美国则是不断拱火递刀。

五角大楼发言人莱德星期二回应媒体询问时说，美国国防部在许多层面与中国保持定期接触，而美国防长奥斯汀和中国防长魏凤和上一次会谈是去年是11月22日，即在柬埔寨出席亚细安加八国防部长会议期间。

莱德这番话显示，中美两国国防高官已长达三个月没有通话。近期台海局势与中国气球事件，严重影响了中美之间的沟通。今年2月，美方曾试图安排奥斯汀和魏凤和通电话以解决气球事件，但遭中方拒绝。

拜登上星期对中美缺乏沟通表示关切。他指出，“世界上最强大的两个国家能够迅速解决任何问题，以免做出误判”是很重要的。