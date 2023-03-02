研究：每天快走11分钟可减少一成早死病例

（巴黎法新电）一项大型研究显示，十分之一的过早死亡病例都可通过每天快步行走11分钟避免。

众所周知，锻炼身体可降低患心脏病、癌症和其他主要致命疾病的风险，但究竟需要多少锻炼才能产生影响，一直未有确切结论。

这项星期三（3月1日）发表于《英国运动医学周刊》（BJSM）的研究对这一问题进行荟萃分析，汇集了196项先前研究的结果，样本量超过3000万人。

每天22分钟中等强度锻炼约六分一早死可避免

研究计算出，如果每个样本每周至少进行150分钟的中等强度锻炼，那么大约六分之一的早死是可以避免的。

即使是这个数量的一半，即每周75分钟，或每天不到11分钟，也有十分之一的概率避免早死，包括心脏病发病率降低17%，以及癌症发病率降低7%。

此外，鲜少或从不锻炼的人，每天快走11分钟可使早死风险降低23%。

研究合著者、剑桥大学体育活动流行病学专家布雷吉（Soren Brage）说，这一发现“是非常好的消息”。

他建议人们尝试在乘公交车上班途中，在较前的车站下车，或骑单车回家，“只须每天多花10分钟，也不必去健身房运动。这是日常生活的一部分，而且十分灵活。”

他说，由于需要数年时间来评估运动如何影响患上述疾病的风险，因此许多研究是在十多年前进行的。

这意味着样本报告的活动，可能不如健身追踪器等新技术所记录的准确，并承认这是该研究的局限。

据世界卫生组织数据，2019年，心脏病和中风等心血管疾病导致全球1790万人死亡；2020年，癌症导致近1000万人死亡。