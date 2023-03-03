金正恩爱女频亮相 朝鲜掀第四代继任者序幕

神秘的朝鲜“第一家族”近期出现了新动向，把众人的目光聚焦在一名女孩身上。

她就是朝鲜领导人金正恩的女儿——金珠爱。

谁是金珠爱？

朝鲜官媒虽没正式公布金正恩女儿的名字和个人资料，但根据韩国情报部门的说法，金正恩相信有三名子女，最近频密曝光的是次女金珠爱（Kim Ju Ae），年龄推测介于10到11岁。

据悉，美国退役篮球明星罗德曼（Dennis Rodman）在2013年访问平壤时，曾与朝鲜第一家族见面，并向媒体首次公开了金正恩千金的名字。他当时说：“我抱过他们的小宝宝珠爱，也和李女士（金正恩妻子李雪主）说话。他是一名好爸爸，拥有一个美好的家庭。”

一般相信，金珠爱有一个在2010年出生的哥哥，以及一个在2017年出生的弟妹。



今年2月7日，朝鲜领导人金正恩在朝鲜人民军成立75周年的宴会上与女儿金珠爱交谈。（朝中社）

近三个月以来，金珠爱共六次在公开场合中现身，其中四次都是有关展示武器或军威的场合。此外，朝鲜2月还发行了“金珠爱邮票”，记录了她在2022年11月，陪同父亲视察朝鲜试射弹道导弹的“温馨情景”。

这一连串操作，引发各界猜测这是否暗示金正恩已“钦点”次女为接班人，还是背后有其他的意图。

分析：金珠爱或成为有力接班人选

金珠爱会否继承金正恩众说纷纭。有分析指出，从金珠爱频频亮相，以及朝鲜媒体报道中的蛛丝马迹可见，她很可能是有力的接班人选。

世宗研究所统一战略研究室室长郑成长认为，最近种种迹象都显示金珠爱已被选定为接班人。例如，朝鲜报道称金珠爱是金正恩“最疼爱的子弟”、阅兵式展示金正恩和金珠爱的白马，以及朝鲜当局要求与金珠爱同名的女孩改名等。

根据外媒报道，最近朝鲜在平安北道郑州市、平安南道平城市等地，强制名为“珠爱”的女性改名。过去，朝鲜曾禁止使用金日成、金正日、金正恩等领导人名字。

朝中社称呼金珠爱时使用“亲爱”“尊敬”等修饰语，也凸显金珠爱作为金正恩直系血脉的特殊地位。

郑成长说，朝鲜“开始展开对金珠爱的人格崇拜工作表明，尽管她还没被赋予正式继承人的地位……她实际上是指定接班人”。

朝鲜过去三代国家领导人的传承史

金氏家族统治朝鲜的历史必须追溯到1948年，当时金日成在二战结束后上台。

1994年，金日成去世，他的儿子金正日随后掌控政权。

《纽约时报》报道，虽然金正日在金正恩孩童时期就将他定为接班人，但只让少数亲信知道，导致外界长期猜测金正恩同父异母的哥哥金正男，是潜在接班人选。



金正日的长子金正男，于2017年在马来西亚被暗杀身亡。（档案照）

直到金正日2008年中风后，朝鲜才开始暗示金正恩是选定的继任者。2010年，金正恩正式公开露面。

金正日于2011年去世后，朝鲜内部和外界都曾对金正恩的领导能力高度怀疑。他花了数年时间，通过一系列血腥清洗，包括处决了自己的姑父、暗杀同父异母的哥哥，才建立了自己无人挑战的权威。

郑成长说，金正恩或许想让女儿有充分时间准备，不希望“他的接班人在国内匆匆忙忙地继任，并避免他曾经面对来自外部的怀疑”。



不过，持不同意见的专家认为，金珠爱的高调亮相，不代表她继承父业已是板上钉钉的事。

从年龄和性别来看，小学都未毕业的金珠爱，若想在重男轻女的朝鲜，越过金正恩传言中的儿子成为接班人，需要朝鲜社会主流价值观发生重大转变，否则将引起政军两界中多数男高官的抵制。

东京早稻田大学教授重村敏充指出：“我很难相信这个女孩能够接替她父亲的位置，主要因为她是女性。”

梨花女子大学朝鲜学系教授朴元坤则说：“金正恩今年39岁，今后还可以统治20年至30年。如果让10岁的女儿成为接班人，金正恩的权力可能会分散，这是他无法容忍的。”

金珠爱是吸引国际社会关注的灵丹妙药？

金珠爱公开亮相时，多数都是展示武器或军威的场合。前美国中情局韩国分析师特里（Sue Mi Terry）指出，为了淡化金正恩的残酷形象，朝鲜让金珠爱站在展示新型武器的阅兵台上，以重塑金正恩人性化的一面，同时营造发展核武器是为年轻一代和全体国民筑牢安全防线的宣传效果。

韩国退役将军全仁范则认为，金珠爱可能纯粹是一种将国际视线重新转向平壤的手段，因为朝鲜过去一年频繁进行导弹试射，造成人们对朝鲜的动向感到疲劳。

金正恩的夫人李雪主（左一）和金珠爱（中）于2月8日，在平壤金日成广场出席朝鲜人民军成立75周年阅兵式。（朝中社）

金正恩胞妹更可能成为“第一顺位继承人”

即将迎来39岁生日的金正恩，健康状况亮红灯已是公开的秘密。2014年，金正恩为进行脚踝囊肿摘除手术，曾连续“消失”41天。七年后，他再次无预警神隐逾20天，期间不断冒出他已病危或死亡的谣言。2023年1月初，金正恩在公开讲话中提及两个愿望，一是希望早日看到人民过上幸福生活，二是睡觉。分析认为，这或是金正恩健康出现异常的征兆。

美国传统基金会高级研究员克林纳（Bruce Klingner）认为，相较于稚气未脱的金珠爱，若金正恩突然离世，其胞妹、劳动党副部长金与正，更可能成为第一顺位继承人。

他说：“金珠爱仍需一本电话簿（垫高）才能触摸核按钮，现在不太可能是朝鲜第一顺位继承人。”



金正恩胞妹、劳动党副部长金与正（右一）于2018年6月，陪同金正恩前来新加坡与美国总统特朗普举行历史会晤。（档案照）

特里则将金与正形容成“最合乎逻辑的继承人”。她说，金与正自2014年便担任要职，拥有一定实权，是朝鲜真正意义上的二把手，除了获得金正恩的信任，她本人也拥有一定的“雄心壮志”。

但这名“最合乎逻辑的继承人”，却在出席75周年阅兵仪式时，孑然一身站在军人身后，远远迎接金正恩和妻女入场。有分析指出，这说明金与正与“白头血统”的嫡系有“距离”。

广岛大学客座教授牧野爱博则认为，金正恩让金珠爱出席公开活动，是有意向外界宣示他的孩子才是“主角”，其他人包括金与正只是“配角”，以期警告他的部属勿与金与正搞关系。

（部分人名音译）