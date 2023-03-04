澳洲誓将保护好 美国所提供核潜艇技术

（华盛顿综合电）澳大利亚向美国保证会保护好美国根据美英澳三边安全伙伴关系（AUKUS），为澳洲提供的核动力潜艇技术。

澳洲驻美大使西诺迪诺斯星期四（3月2日）在华盛顿智库战略与国际研究中心举办的讲座上说，美英澳将在3月中公布AUKUS核潜艇协议的细节，到时会有“真正的三边解决方案”。

根据AUKUS在2021年宣布的协议，美英同意向澳洲提供部署核动力潜艇的技术和能力，应对中国在印太区日益扩大的威胁。三国对核潜艇计划守口如瓶，没说明如何转移核动力技术。

澳已展示信息保护措施 向美保证防范技术外泄

有与会者问，美国的《国际武器贸易条例》严格管制技术出口，妨碍了美国与他国的国防合作交易，澳洲在这方面是否会获得豁免。西诺迪诺斯回应说，拜登政府已为确保核潜艇技术的“无缝转移”做了大量工作。

西诺迪诺斯说，澳洲已向美国展示澳洲的信息保护措施，保证澳洲在防范美国技术外泄等方面的措施是完善的。

“我们已经向美国人保证，向他们展示了我们所采取的信息保护措施，确保美国人了解他们的技术和其他方面都是安全的，不会泄露给第三方。”

经过一年半的磋商，澳洲和英国的领导人3月将前往华盛顿，到时三国将宣布AUKUS的计划。

英澳官员星期三指出，AUKUS在技术共享方面仍须克服官僚障碍。技术共享涉及人工智能和高超音速武器等先进技术。