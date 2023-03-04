研究：北方针叶林野火或是碳排放计时炸弹

（华盛顿法新电）过去20年，北半球北方针叶林的夏季野火焚烧面积一直在扩大，排放的二氧化碳在2021年创下新纪录。

《科学》期刊星期四（3月2日）发布的研究报告指出，环绕北极圈的北方针叶林野火增加是气候暖化所致，而且北方针叶林暖化速度是地球上最快的地区。

北方针叶林分布在高纬度国家，是陆地上最大的生物群系。科学家过去多关注热带雨林，但北方针叶林山火释放的碳逐年增加，引起气候科学家的关注。

研究报告的联合撰写人、地球系统科学家戴维斯说：“北方针叶林（boreal forest）可能是碳排放的计时炸弹，最近林火的碳排放量增加让我担心能应对的时间越来越少。”

研究人员指出，北方针叶林山火的碳排放量通常占全球火灾碳排放量的10％，但这个比率在2021年达23％。

这是2000年有记录以来排放量最高的一年，约为2021年航空排放总量的两倍。

研究报告的主要作者、中国清华大学深圳国际研究生院助理教授郑博说，这大约相当于日本一年的化石燃料排放量。

研究人员指出，2021年是“不正常”的一年，北美和欧亚大陆的北方针叶林都经历了严重的干旱。

巴黎—萨克雷大学气候研究员西亚斯说，当中存在恶性循环的风险。如果火灾变得更加频繁，森林将没有时间吸收碳。一般上，林火后排放的二氧化碳，有80％会被新长出来的植被吸收，其余20％则留在大气中。

戴维斯说：“如果这个生态系统不再是一个如此有效的碳汇（carbon sink），而是变成一个更大的二氧化碳来源……这将使我们稳定气候的工作变得更加困难。”