乌军飞行员赴美训练 美否认将提供F-16战机

（基辅综合电）美国军方正让乌克兰飞行员使用美国模拟飞行器，并借此评估他们需要多少时间来学习驾驶美国军机。这引发美国要为乌克兰提供F-16战斗机的揣测，但美国官员说这些模拟训练与F-16战斗机无关。

美国有线电视新闻网（CNN）星期天（3月5日）引述三名消息人士报道，乌克兰两名飞行员正在亚利桑那州图森市的美军基地接受评估，美方要了解他们要花多少时间来学习驾驶包括F-16在内的美国军机。

其中一名国防部官员说：“我们可借此协助乌克兰飞行员增添经验，并为他们如何提高自身能力提供建议。在这活动中他们不会驾驶任何飞机，但会在部分访问行程使用模拟器。”

这名官员说，目前没有关于美国是否会为乌克兰提供F-16的新信息，美国也不打算扩大这项训练活动。

美国全国广播公司（NBC）和路透社也报道了这项消息。路透社引述拜登政府官员的话说：“这是为了训练他们驾驶自己的飞机，不是关于F-16战斗机。”

由于担心会导致战事升级，美国和盟友一直不愿意按乌克兰要求提供战斗机。美国总统拜登上个月称乌克兰“现在不需要F-16”战机，德国更已排除提供战斗机的可能。

美国副防长卡尔日前告诉众议院，训练乌克兰飞行员驾驶F-16战机要18个月时间，成本过于高昂。

但CNN分析指出，这项训练活动表明，美国没有完全关上提供F-16战机的大门。

巴赫穆特战况依然胶着

战事方面，俄罗斯军队星期六（4日）继续试图包围乌东城市巴赫穆特，但乌军称，他们击退了俄军攻势。CNN引述乌军东部部队发言人切列瓦蒂伊报道：“巴赫穆特的战斗主要集中在郊区，乌克兰国防军仍控制着这座城市。”

俄军攻打巴赫穆特已有七个月之久。根据英国国防部星期六发布的每日战情评估，巴赫穆特的乌军面临越来越大的压力，控制的补给路线越来越少，俄军则已推进到巴赫穆特北部郊区。

总部设在美国的战争研究所则说，乌军可能准备撤出一些战况尤其艰难的地区，以免被俄军包围。研究所也认为，俄军不太可能很快包围巴赫穆特，更别说发动正面进攻占领这座城市。

俄罗斯国防部星期六说，俄防长绍伊古视察了乌东顿涅茨克南部的先遣指挥所，并发布视察视频，但没有透露具体地点和时间。绍伊古向军人颁发国家奖章，并主持了会议，讨论如何不间断地向军队提供武器和军备。

加拿大国防部星期六宣布，加拿大国防参谋长艾尔当天结束对基辅的访问。艾尔与乌克兰武装部队总司令扎卢日内会谈时重申，加拿大武装部队将坚定不移地支持乌克兰。

欧洲议会主席梅措拉星期六也访问乌克兰西部城市利沃夫，与泽连斯基会晤。她敦促欧盟成员国认真考虑向乌克兰运送战斗机，并加强对俄制裁措施。