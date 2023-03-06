日本二战对韩劳工赔偿方案 今日公布有望化解两国争端

（首尔／东京综合电）韩国和日本可能即将对二战期间日本强征韩国劳工的赔偿问题达成协议，这有望为两国化解一系列政治和贸易争端铺平道路。

韩联社和共同社星期天（3月5日）报道，韩国政府可能于星期一（6日）公布赔偿方案。

共同社引述外交消息人士说，两国外交部之间探讨的赔偿步骤是，首先韩国政府正式宣布由韩国财团代替日企支付赔偿金，接下来日本政府将允许有意愿的日企向财团捐款，并表明继承过去的政府谈话和《日韩共同宣言》，向原被征劳工等展现“道歉之意”。

韩联社引述政府消息说，做为协议的一部分，韩日两国初步同意设立一个“未来青年基金”，为学生提供奖学金。

共同社说，解决了赔偿问题后，日本政府将撤销2019年对韩国实施的半导体材料出口管制，并重新把韩国列为安全保障出口管理上享受优惠措施的“白名单国家”。日本《读卖新闻》报道，做为协议的一部分，韩国则会撤回就这场贸易争端向世界贸易组织提出的投诉。

世贸组织在2020年同意调解日韩两国之间，因日本限制用于生产智能手机显示屏、电视屏幕和半导体的三类化学品出口而引发的争端。韩国称这是“出于政治动机”的举动，损害了三星电子和SK海力士等韩国制造商的利益。

《读卖新闻》引述未具名政府官员说，如果韩国就强迫劳动问题宣布一个可接受的解决方案，这将为撤销管制和撤回贸易行动铺平道路。

共同社也说，由于日本曾说限制半导体材料出口的措施“与被征劳工问题无关”，因此日本会在韩国敲定劳工赔偿方案后，过一段时间再宣布撤销对韩出口管制。

共同社的报道说，日韩两国也在考虑重启两国领袖每年一次互访的事宜。