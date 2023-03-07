执政党大选获胜 爱沙尼亚将维持亲乌亲欧路线

（塔林综合电）爱沙尼亚总理卡拉斯领导的中间偏右改革党在大选中击败极右翼政党继续执政，这意味着爱沙尼亚政府将维持亲乌克兰及亲欧洲的路线。

爱沙尼亚选举委员会初步统计，卡拉斯（45岁）的改革党获得31.2％的选票，其次是右翼的爱沙尼亚保守人民党（EKRE）的16.1％，前总理拉塔斯的中间党以15.3％排第三位。

卡拉斯因为支持乌克兰抵抗俄罗斯而在国内外广受欢迎，她的政党在大选的表现优于预期，似乎可以在选后组成占多数议席的联合政府。卡拉斯受访说，此次选举结果比她自己预料的好。

爱沙尼亚保守人民党在选举期间，指责卡拉斯政府“好战”并消耗国家的军事储备。

卡拉斯担任总理期间猛烈抨击俄罗斯的侵略行径，对乌克兰提供援助。按人均计算，爱沙尼亚向基辅提供的武器，比任何其他国家都多。

爱沙尼亚的人口130万，是北欧波罗的海三国之一，与俄罗斯接壤，是欧盟和北约成员国。卡拉斯选前说，爱沙尼亚选民是在“友好、进步、亲西方”国家，和“孤立、苦涩”国家之间作出选择。这次大选投票率约64％，是投票率最高的一次。

目前卡拉斯与爱沙尼亚社会民主党和保守派祖国党组成的联盟，有望在101个议席的议会中占据多数席位。

爱沙尼亚总统卡里斯说，为了国家稳定，呼吁各政党领袖尊重选举结果并迅速组织新政府。