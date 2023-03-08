日本自研火箭H3首飞失败 太空发展前景受关注

日本新开发的主力火箭“H3”首飞失败。火箭开发频频受挫，日本的太空发展大计和太空战略将如何受影响备受关注。

H3火箭在星期二（3月7日）上午10时37分（新加坡上午9时37分），携带一个用于观测地面的人造卫星从鹿儿岛县的种子岛宇宙中心发射升空。

起初一切正常，不料在10时51分，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）向火箭发出“摧毁”指令，首飞宣告失败。

火箭自毁后的机体和所携卫星的残骸坠落在菲律宾东部岸外海域。

JAXA机构理事长山川宏后来在记者会上说：“未能完成任务，辜负众望，我深表歉意。H3是对政府和对人民都很重要的火箭，我们将致力于找出失败的原因，再接再厉。”

H3是H2A的后续型号，由JAXA和三菱重工于2014年联手开发，研发费达2000亿日元（约19亿8000万新元）。它使用液体燃料，高约63米，比H2A长约10米；最大特点是发射和制造成本低，被视为日本航天业的未来之星。

《读卖新闻》透露，这个开发计划的目标之一是将成本降到最低，例如组装零件充分运用3D打印术；它的发射费用也远低于H2A，从每次约100亿日元降至约50亿日元。

H3计划一波三折

不过，H3计划一波三折。最初试射计划定在2020年，后因相关试验接连发生故障，试射一再展延。2022年底最终测验完成后，定今年2月17日首射，可就在准备点火时出现异常，试射又告吹。这次终于升空了却必须自毁，专家研判是二级发动机无法点燃。

H3首飞失败，日本的国家太空计划是否会受影响备受关注。教育科学副部长原克彦受日本放送协会NHK访问时说：“我想会有一定的影响。”

日本首相岸田文雄2021年底出台《宇宙基本计划工程表》，明确了国家的宇宙战略目标，要在2020年代后半期让日本宇航员登陆月球，还要将宇宙战略与日美印澳的四方合作框架相结合。

《日本经济新闻》指出，当局开发H3火箭也是为了在探测月球和火星方面，助美国一臂之力。

日本不只主力火箭难产，去年10月小型火箭艾普斯龙也未能成功发射，这必使日本的太空发展前景和太空战略深受影响。