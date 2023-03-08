尹锡悦指二战赔偿方案务实 坚信修复韩日关系有利经济

韩国政府敲定二战日本强征韩国劳工问题的解决方案后在国内引发反弹，但韩国总统尹锡悦再度强调，必须改善同日本的关系。分析指出，这是因为尹锡悦确信，只要在修复韩日关系上取得突破，经济效益庞大。

尹锡悦星期二（3月7日）主持国务会议时说：“这（二战时期强征劳工受害者赔偿方案）是政府本于尊重受害者的立场，摸索出符合韩日共同利益和未来发展的结果。韩日未来的合作必将有利于维护两国乃至全世界的自由和平与繁荣。”

他还指示建立起韩日政府各部门之间的合作机制，并为两国财界、新一代之间等领域的交流与合作制定计划。

按韩国政府星期一宣布的赔偿方案，赔偿金将由韩国16家企业捐款等方式筹措，这些企业是1965年《韩日请求权协定》资金受惠者。韩国舆论认为，真正应该赔偿的日本企业不参与，反由韩国企业买单，这是韩国政府对日方投降，是外交耻辱。600个民间团体当天还在首尔广场示威抗议。

分析：尹锡悦要实现 韩日关系正常化意向强烈

分析指出，尽管尹锡悦短期内会面临支持率下滑等政治压力，但他要尽早实现韩日关系正常化的意向十分强烈，对由此产生的经济效果充满信心。

尹锡悦一直认为，若韩日全面恢复经济交流，韩国的经济贸易将获得巨大实惠。近期，他在幕僚会议上听取了有关韩日企业可建立新产业领域战略伙伴关系、在高成本和高风险领域共同开发技术以节约等建议，大表赞同。

总统室核心相关人士透露，当前国家的经济与安保状况非常困难，不能不下决心解决历史问题。在朝鲜随时可能进行第七次核试验、全球供应链亟需合作的情况下，应该尽快构建韩美日合作体系。“我们把焦点放在未来，这不是不重视过去，而是要在解决过去问题的同时，两国也共同开启未来之门。”

总统室也有高层人士说，考虑到改善韩日关系获得的经济与安保效益、上述受害者年事已高等因素，韩方认为有必要尽快解决问题，但日方态度仍固执，韩方于是找出了务实的解决方法。

计划本月访问日本 发表韩日关系新宣言

另一方面，韩国总统办公室星期二说，正在积极研究尹锡悦本月内访问日本的安排，包括两国首脑会谈后发表“新韩日关系的共同宣言”。

据共同社等日本主要媒体，尹锡悦可能于3月16日访日。虽然韩国总统府称尚未开始就首脑会谈事宜进行讨论，但各界期待两国可在相隔12年后，重启首脑定期互访的“穿梭外交”。

美韩将于4月下旬迎来结盟70周年，尹锡悦计划到时走访美国。国家安保室长金圣翰目前正在美国，商讨有关事宜。

此外，美日韩三国首脑也很可能趁七国集团峰会5月在日本广岛举行时聚首。韩国虽非七国集团的成员，但可以观察员身份参加。