白宫国安会：不希望台湾现状发生变化 美国寻求与中国竞争但不冲突立场

（华盛顿综合电）美国白宫国家安全委员会发言人柯比重申，美国寻求与中国竞争但不冲突的立场，并称中美关系不变，以及美方尊重“一个中国政策”，但不希望看到台湾现状发生变化。

柯比星期二（3月7日）针对中国新任外交部长秦刚关于中美关系的最新讲话回应说：“我们的目标是赢得与中国的竞争，但我们绝对希望维持在这个层次。”

秦刚星期二首次在中国“两会”外长记者会上亮相，在回应有关中美关系的提问时，指美国所谓的竞争，“就是全方位遏制打压，就是你死我活的零和博弈”。他提醒，若美国不踩刹车，继续沿着错误道路狂飙下去，中美必然陷入冲突对抗。

秦刚还强调，台湾问题是中美关系不可跨越的红线；台湾问题处理不好，中美关系地动山摇。

对此，柯比重申，美国的一中政策立场不变，既不支持台独，也不乐见单方面改变台海现状，更不希望看到武力改变现状。

去年8月，美国时任众议院议长佩洛西访台，导致中美紧张关系急速升温，如今，新任众议院议长麦卡锡也确认，计划今年内在美国和台湾总统蔡英文会面，且不排除迟些时候访问台湾，令中美关系及台海关系再度紧绷。

麦卡锡星期二晚回答媒体询问时说：“中国管不了我去哪里，几时去。”

分析：中美关系中短期内持续恶化

在秦刚出席中国“两会”外长记者会前一天，中国国家主席习近平罕见地点名指责以美国为首的西方国家企图遏制中国，使中国在过去五年面临严峻挑战，全球不确定因素显著增多。

美国之音引述分析人士的话报道说，这预示着中美关系在中短期内将持续恶化，目前没有力量可以打破这样的“恶性循环”。

美国战略和国际研究中心中国问题专家甘思德发推文说，习近平对美国的直接批评预示以后中美两国在任何重大问题上，都不太可能妥协。

紧张关系已伤害两国气候问题合作

美国气候变化特使、前国务卿克里接受Axios新闻网站采访时说，中美的紧张关系已伤害到两国在气候问题上的合作，并指气候问题已和两国之间存在的所有其他紧张局势缠绕在一起。

美国智库外交关系协会的中国研究高级研究员张彦认为，习近平和秦刚的做法似乎是对美国近期一系列有关中国行动的反应。

“我认为从中国的角度来看，美国的事态发展有些令人担忧……客观上讲，华盛顿目前确实对中国有大量抨击。这可能让中国担忧，当然也会激怒中国。”

美国12名跨党派参议员星期二刚提出一项议案，扩大政府权力，可基于国家安全理由全面禁止包括中国短视频应用TikTok或其他外国技术，获得白宫支持。