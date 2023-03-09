《纽时》：北溪管道爆炸是亲乌团体所为 暂无证据表明乌政府参与

乌克兰官员重申，北溪管道爆炸与乌克兰无关。德国、瑞典和丹麦当局都正展开调查，但尚未得出结果。克里姆林宫发言人佩斯科夫则质疑有关报道别有用心。

（华盛顿综合电）《纽约时报》报道，美国官员审查的新情报显示，连接俄罗斯和西欧的北溪天然气管道在去年9月发生爆炸，是一个支持乌克兰的团体所为，但没有证据表明乌克兰政府参与其中。

乌克兰官员重申，北溪管道爆炸与乌克兰无关。克里姆林宫则指有关报道旨在“转移注意力”，并再度要求针对爆炸事件展开国际调查。

《纽约时报》星期二（3月7日）引述未具名的美国官员报道，他们评估的新情报显示，北溪管道爆炸事件是一个反对俄罗斯总统普京的亲乌团体所为。不过，没有证据表明乌克兰总统泽连斯基或他的亲信涉及此事，也没有证据表明袭击者是按照乌克兰政府官员的指示行事。

官员们没有说明，参与、策划或资助此次袭击的是什么人。他们指出，有关这个破坏团体的信息仍然有限，但它的成员很可能是乌克兰或俄罗斯公民，而没有美国和英国人。

若乌参与北溪管道破坏 或削弱德对乌支持

若有迹象显示乌克兰直接或间接参与北溪管道破坏事件，可能破坏基辅和柏林的关系，削弱德国对乌克兰的支持。受俄乌战争影响，德国民众正在承担更高的能源价格。

不过，《纽时》指出，美国官员还无法得出明确结论，这说明与乌克兰政府或安全部门有联系的代理人私下实施袭击的可能性仍然存在。

德国媒体也指出，目前还无法排除这是旨在抹黑乌克兰的“假旗”行动的可能性。

另据《时代周报》（Zeit）和德国公共广播联盟（ARD）星期二报道，德国调查人员已找到用于破坏北溪管道的船只。

报道称，袭击者为五男一女，国籍不详，他们用假护照向一家乌克兰公民持有的波兰公司租了一艘游艇，调查人员在这艘船上发现残留的爆炸物。

报道也说，情报显示袭击者可能来自亲乌团体，但德国当局尚未掌握任何相关证据。

针对《纽时》的报道，泽连斯基顾问波多利亚克星期二发推文说：“乌克兰与波罗的海事件无关，也没有关于‘亲乌克兰破坏团体’的信息。”

德国、瑞典和丹麦当局都在针对北溪管道破坏事件展开调查。德国政府发言人说，柏林已注意到《纽时》的报道，并指德国的调查尚未得出结果。瑞典首相克里斯特松也以瑞典还在进行调查为由，拒绝置评。

克里姆林宫发言人佩斯科夫质疑有关报道别有用心。他星期三（3月8日）接受俄罗斯新闻社（RIA）访问时说：“袭击制造者显然希望转移注意力。这明显有媒体协调炒作。美国官员怎能在未经调查下作出任何假设？”

佩斯科夫称，北溪项目持股国应坚持透明紧急的调查。“俄罗斯到现在仍不被允许参与调查……这不仅让人感到奇怪，还可从中嗅出可怕犯罪的端倪。”