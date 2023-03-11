拜登新预算案拟拨数十亿美元 支援印太基建防务应对中国挑战

（华盛顿综合电）美国总统拜登公布2024财政年预算案，要求对印度太平洋地区拨款数十亿美元资金，为区内伙伴与盟友提供基础建设投资和防务等支援，以应对中国的挑战。

白宫配合“太平洋威慑倡议”，要求在10月1日开始的新财政年里，国防部对印太地区投入91亿美元（123亿新元），高于现财年的61亿美元。这意味着，国会今年这方面的拨款共达115亿美元，而这个倡议最终得款还可能高于当局索求。

美国印太司令部在日前呈交国会的国防部支出报告中，也列出了希望获得增款的项目。它列出了总值153亿美元的支出计划，比去年提出的90亿美元大幅增加。

将拨4亿美元成立基金 应对中国有问题的具体行为

这份愿望清单包括增添“锤头”（Hammerhead）和“迅击”（Quickstrike）水雷，以及陆基“战斧”（Tomahawk）巡航导弹等武器，要为可能与中国发生冲突做好准备。

此外，拜登政府还准备为澳大利亚提供“弗吉尼亚级”核潜艇，协助澳洲发展核潜艇舰队。

根据美国国务院的概况说明书，新预算案还将拨款4亿美元成立一个基金，“在全球范围应对中国有问题的具体行为”。

为了抗衡中国日益增长的影响，美国也要拨款扩大它在太平洋岛屿的影响力。

国务院负责管理与资源的代副国务卿巴斯星期四（3月10日）在记者会上说，中美之间的竞争“异常广泛和复杂”，美方有必要采用新的用款方案。

“面对中国构成的世代挑战，我们侧重投资于国内实力，使我们的努力方向与盟友和伙伴保持一致，共同与中国在利益和价值观不同之处竞争。”

路透社报道指出，同中国通过“一带一路”基础设施倡议向其他国家提供的巨额拨款比较，美方的资金投入显得微不足道。不过，美国官员说，美国专注投资于“高质量”的基础设施项目，并将发起私人领域参与投资。

巴斯说：“我们不看投入美元和人民币的多寡，原因之一是中国投资再多……都没有很大的商业意义。”

美国2024财政年预算案总额达6.8万亿美元，现财年是6.2万亿美元。

拜登周四在费城的公开演讲中宣布新预算时，强调了要在10年内减少3万亿美元预算赤字的目标，做法包括对年收入超过40万美元的个人和公司增税。

不过，众议院议长麦卡锡等共和党人指新预算案“鲁莽”。他们认为，拜登的经济政策导致国家面临40年来最严重的通货膨胀和利率飙升，而新预算案再次牺牲了工薪家庭。

民主党人则为拜登辩护。

参议院民主党领袖舒默说：“总统的预算案是大胆、乐观和严肃的提案，旨在加强国家经济，为人民创造攀上中产阶级的机会。”