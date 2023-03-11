倾向和平统一 美情报界：中国无意对台发动战争

美国国家情报总监海恩斯说：“中国会致力于实现统一，中国清楚表明统一势在必行。若中国相信和平统一并非选项，就可能真正尝试透过军事手段达成，中国确实在为这种可能做淮备。”

（华盛顿综合电）美国情报界评估，中国并不想开战。在台湾问题上，中国更愿意透过和平手段而非武力实现统一。

美国国家情报总监海恩斯星期四（3月9日）出席众议院情报委员会关于全球威胁听证会时答覆议员质询：“我们的评估是中国不想发动战争”，即使在台湾议题上，中国要通过和平手段，而非动武实现统一。

不过，她也指出，中国会致力于实现统一，中国清楚表明统一势在必行。若中国相信和平统一并非选项，就可能真正尝试透过军事手段达成，中国确实在为这种可能做准备。

中情局局长：不会低估 中国实现两岸统一决心

美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯也在听证会上说，目前没有看到中国做出入侵台湾决定的证据，但他“永远不会低估中国现任领导层在这方面的野心或他们实现两岸统一的决心”。

伯恩斯指出，美国及盟友在俄乌战争中为乌克兰提供支援，让习近平“冷静了下来”。他认为习近平在某种程度上已经清楚了解，西方能够在多大程度上维持团结并承受短期经济成本，以让俄罗斯蒙受更大、更长时间的经济损失。

伯恩斯说，这是习近平结束防疫清零政策，试图恢复经济增长、融入全球经济过程中必须权衡的，这也影响中国是否向俄罗斯提供致命军备的决定。

习近平近日在中国政协会议工商企业界小组讨论时的讲话，罕见直接点名批评美国，指责以美国为首的西方国家对中国“实施全方位的遏制、围堵、打压”，给中国发展带来“前所未有的严峻挑战”。

海恩斯在证词中提到，这是至今为止最公开、最直接的批评，可能反映出北京对美中关系悲观情绪升高，以及习近平对中国经济发展轨迹与自主技术创新困难的担忧扩大，并将这些问题归咎于美国。

尽管如此，海恩斯指出，北京仍然认为防止紧张局势升温，并与美国保持稳定关系，符合中国最大利益。

美国议员和一些军方官员认为，中国正准备攻打台湾，最早可能在2027年。伯恩斯和海恩斯的证词与他们的看法相悖。

当被问及美国是否应该放弃对台湾的“战略模糊”立场时，海恩斯引述拜登总统的多次声明称，美国将帮助台湾抵御来自中国大陆的攻击。海恩斯说：“我想中方根据总统的言论，很清楚我们的立场是什么。”

至于台海冲突的经济影响，海恩斯指出，任何冲突都可能产生巨大经济影响，美国财政部、商务部等部门已经对此进行研究，特别是针对半导体生产中断带来的影响。研究显示，若台湾半导体生产中断，全球经济将受到巨大冲击，因为台湾生产的晶片存在于全球几乎所有类型的电子设备中。