三一一核事故12年后 日本福岛依然“辐水难收”

3月11日是日本2011年三一一大地震的12周年，重灾区福岛县、宫城县以及岩手县这十几年都在进行复兴工程，而最棘手的福岛核电站事故现场的“辐水难收”问题依然没有妥善解决方案。

日本称用于装核废水的上千个储存槽已装满了1300万吨的废水，估计将在今年内爆满。由于废水无处可储，日本决定将经处理的废水排放到海洋中，敲定今年春季或夏季实施。日本宣布此计划后，引起中国和韩国等邻国以及太平洋岛国关切，指日方举动使得整个太平洋处于危险之中。这一决定也引发日本本土渔民的大力反弹。

韩仍禁受核辐射影响 福岛宫城等八县海产进口

据报道，福岛辐射废水问题已波及日本东北地区的渔业。宫城县的海鞘年产量约8600吨，居日本首位，其中有70%出口到韩国。地震之后，韩国政府因唯恐海产遭核辐射影响，已全面停止福岛、宫城等八个县的海产品进口，这一禁令至今还未解除。

61岁的渔业者渡边喜广抱怨说，日本一直未能摆脱这个困境，是因为日本的辐射水处理未获得信任。他说：“我坚决反对将废水倒入海中。如果情况继续这样下去，许多海鞘企业将别无选择，只能倒闭。”

近期，日本媒体的报道也披露日本渔业界极担心，若将辐射水倒入海中，会影响当地渔业的生存。

一名老渔民说，“我本想把捕鱼事业传给下一代，但一考虑到辐射水要倒入海里，就感到这一行业的声誉已毁，前景暗淡。”

报道称，核事故发生后，福岛县内近海捕捞的沙鳗检测出放射性物质铯（cesium），所有捕鱼活动暂停。

调查：近半数日本人 同意将辐射废水倒入海

不过，福岛若无法解决核废水的收藏问题，将影响当地的发展。福岛相马市的一名海藻业者说：“我们都知道将废水倒入海中不好。然而，核电站所在的地区十几年来排列了数千个处理水箱，对这座城市发展不利。”

日本外交部去年7月指出，核废水排放入海安全无虞，这些水在净化之后，已去除了其中大多数的放射性同位素。管理福岛核电站的东京电力公司为证实废水是安全的，也以处理过的辐射水饲养比目鱼，并将这些视频上载至视频分享网站YouTube，要让外界对其安全性信服。

针对日本当局要将辐射废水倒入大海，日本《每日新闻》进行的民意调查显示，民众赞弹参半。回答“同意”和“比较同意”的有47%，但有43%的人回答“不同意”或“非常不同意”。另外，有62%的民众认为，政府和东电所做的说明还不够充分。