美国欢迎伊朗沙特复交 中国促成伊沙修好展现影响力

（华盛顿综合电）美国对伊朗和沙特阿拉伯恢复邦交表示欢迎，但对伊朗是否会履行承诺表示怀疑。在这同时，中国促成了中东两大宿敌和解，被各方解读为它展现了区域影响力。

白宫国家安全委员会发言人柯比星期五（3月10日）说，美国乐见伊朗和沙特复交，但仍有所保留。“我们且拭目以待，看伊朗是否会兑现协议。这不是一个通常会兑现诺言的政权。”

他说，如果伊沙改善关系能为也门带来和平，美国自是欢迎。“我们希望看到也门内战结束，并希望它们的协议有助于实现这个结果。”

也门在2014年爆发内战，交战双方背后分别获得伊朗和沙特的支持，因此被视为中东两大国的代理人战争。

中国此次为美国盟友沙特和宿敌伊朗进行斡旋，扮演了不寻常的角色。对此，柯比不愿正面评估中国发挥的作用，而说伊朗是因为受到国内外的压力才走到谈判桌上。“我们自然会继续关注中国为了一己私利，在全球各地争取影响力和立足点的做法。”

伊朗与沙特官员在北京举行四天会谈后，于星期五签署联合声明，同意重新建立外交关系和互开大使馆。

中国这次促成伊沙缓和了长久紧张的关系，引起国际高度关注。由于伊朗与沙特是中东大国，两国改善关系有利于缓和整个中东的政治与安全局势。

阿拉伯联合酋长国外长阿卜杜拉说，这是中东“迈向稳定与繁荣的重要一步”。

有些分析则认为，伊朗与沙特复交最重要的不是伊沙修好，而是居中斡旋的是中国，这对美国在中东的长期影响力构成冲击。

美前高官：打了拜登政府一个耳光

美国前政府与驻联合国高官、华盛顿智库布鲁金斯学会研究员费尔特曼说：“这可解读为——可能准确地说，是打了拜登政府一个耳光，也是中国崛起的一个例证。”

大西洋理事会资深研究员富尔顿认为，中国已经准备在中东地区发挥更大作用。

“这表明中国对此地区的信心增强，它可能认为已经足以挑战美国在中东的优势地位。无论如何，这看起来是中国的一次外交胜利。”

美国前奥巴马政府的助理国务卿拉塞尔也说，中国在一场它没有涉及的争端中独力促成外交协议，这是不寻常的，对华盛顿可能有“重大影响”。

“问题是，这会不会是接下来事态发展的模式？会不会是（中国国家主席）习近平访问莫斯科时，为俄罗斯和乌克兰进行调解的前奏？”

伊沙修好是否可劝阻伊朗发展核武器是另一大关注点。2015年7月，伊朗与美国、中国和俄罗斯等六国就限制伊朗发展核武及解除对伊制裁问题达成协议。可是，美国特朗普政府2017年上台后对伊朗采取强硬政策，2018年还宣布退出伊核协议，恢复对伊制裁。伊朗随后加快推进核计划。

美国智库中东研究所研究员卡图利斯说，对美国和以色列而言，伊沙协议提供了一个“新的可能途径”，有望让伊核谈判恢复，而对伊核计划极度关切的沙特很可能参与其中。

他强调，伊沙建立新关系的同时，必须解决各方对伊核计划的担忧，否则一切只是空谈。

白宫国家安全委员会发言人柯比星期五说，美国乐见伊朗和沙特复交，但仍有所保留。“我们且拭目以待，看伊朗是否会兑现协议。这不是一个通常会兑现诺言的政权。”