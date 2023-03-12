三一一核灾难12年后 支持重启核能日本民众增加

（东京综合电）日本三一一地震引发核灾难12年后，日本民众对当年核灾的记忆逐渐消退，支持重启核能的民众有增加趋势。

2011年3月11日，日本东北部发生9级大地震，引发大海啸，导致福岛第一核电站反应堆冷却系统失灵，造成自1986年切尔诺贝利核电站事故以来最严重的核灾难。

日本所有核反应堆在福岛核灾后全部停运，至今大多仍未恢复运营。福岛核电站的辐射废水处理问题至今也仍存在巨大争议，日本要将经过处理的废水排放到海洋的做法不仅引发邻国和太平洋岛国关注，也招致当地社区和渔民的批评。

然而，俄乌战事引发的全球能源危机导致日本电费飙升，促使政府开始推动重启核反应堆。

日本首相岸田文雄已呼吁，让日本核安全监管机构批准的七座反应堆恢复运行，并促请民众考虑支持根据新安全机制建造的“下一代”反应堆。

51%受访者 支持重启核反应堆

日本主要媒体的民调显示，民众对核能的看法已出现转变。

《朝日新闻》上月的民调显示，51%的受访者支持重启核反应堆，反对者占42%，是这项民调在核灾后展开以来支持者首次超过半数。《读卖新闻》2022年8月的民调也得出类似结果。

福岛当年的核事故并没有直接造成任何死亡，但日本东北部有约16万5000人在疏散令下撤离或自愿离开。

12年后，虽然一些受灾最严重的地区已重新对居民开放，但截至今年2月，仍有3万零884人没有返回家园，其中包括已迁移到其他地方的2万名福岛县前居民。

星期六（3月11日），不少居民带着鲜花前去祭拜在海啸中罹难的亲友。73岁的宫城县气仙沼市居民菅原在丈夫和家人的坟前说：“各位，已经12年了……我们幸存了下来，请守护我们。”

日本正在福岛第一核电站附近的六个城镇和村庄进行去污工作，作为振兴福岛的中心，其中三个城镇包括双叶町已在去年解除疏散令，允许居民重返家园。不过，许多前居民都选择不回去。

福岛县双叶町一名51岁的前居民在三一一事件周年前夕回到镇上参加烛光悼念仪式；他已搬迁到福岛县南部的磐城市。

他说：“我感觉流逝的只是时间，我想这个小镇需要时间才能恢复活力。”