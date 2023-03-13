美国或设新基金稳定存户信心 但确定不出资拯救硅谷银行

（纽约综合电）美国当局正考虑设立一个新基金，在硅谷银行倒闭之际稳定存户信心，减轻其他银行可能面临的挤提压力。财长耶伦已确定政府不会出资救助硅谷银行。

耶伦星期天接受美国哥伦比亚广播公司节目“面向全民”（Face the Nation）的访问时说，她正在与银行业监管当局密切合作，应对硅谷银行倒闭和保护存户，但政府不会考虑对硅谷银行（SVB）展开大规模救助行动（bailout）。“在金融危机期间，系统性大银行的投资者和所有者获得救助……事后已经实施改革，这意味着我们现在不会再这么做。不过，我们关注存户，目前专注于努力满足他们的需要。”

一些金融业高管和投资者越来越担心，若监管机构无法迅速找人买下硅谷银行资产，在短时间内化解SVB倒闭的冲击，其他区域银行可能要承受骨牌效应。业内人士也担心，SVB倒闭可能引发硅谷起步公司倒闭潮，重创美国科技发展。

彭博社星期六（3月11日）引述消息人士报道，美国联邦储备局和联邦存款保险公司（FDIC）在与一些银行高管的谈话中提到可能设立新基金，以安抚存户及遏制因SVB倒闭而引发的恐慌。

SVB因财务状况不佳引发存户挤兑，于星期五（3月10日）倒闭，是自2008年全球金融危机以来美国最大宗银行倒闭事件。

路透社引述知情者报道，接管硅谷银行的FDIC周末尝试寻找愿意与这家银行合并的买家，但不清楚进展如何。

SVB原是美国第16大银行，拥有2090亿美元（约2819亿新元）资产，能在一个周末就完成收购交易的潜在买家不多。业内人士指出，这项潜在交易规模庞大，监管机构很可能得为买家提供特殊担保和其他补贴。

美联储和FDIC都未立即回应路透社的置评请求。

美国总统拜登星期六与加利福尼亚州州长纽瑟姆讨论了如何应对SVB倒闭事件。一些分析员警告，若到星期一（13日）仍未有解决方案，其他银行也可能受到波及。

风险和金融咨询公司Kroll评估，大型银行不太可能步SVB后尘，但其他小型社区银行可能面临挤兑和破产。

海曼资本创始人巴斯（Kyle Bass）指出，美联储必须在星期一亚洲开市前为SVB“安排好婚事”，并向存户保证他们能获得全额偿付，以恢复银行系统的稳定。

SVB此前称，获得美国资金支持的科技和生命科学公司有近半是它的客户。在SVB的数百亿美元存款遭到冻结，正引发美国科技业可能受到更广泛冲击的担忧。

FDIC为银行存户存款的首25万美元提供担保，而SVB最新年度报告显示，它的1730亿美元存款中有96%没有担保。

FDIC星期五说，SVB存户很快就可以取回受担保的存款，其余存款能否取回则得视出售SVB资产所得而定。

创业孵化公司Y Combinator负责人陈嘉兴在推特发文说：“SVB倒闭的真正受害者是存户：有10到100名职员的起步公司，它们无法支付薪水，可能最快星期一就必须让员工休假或停工。”他警告，一整个世代的美国起步公司可能在一两个月内被摧毁。

知名投资人阿克曼（Bill Ackman）也指出，SVB倒闭“可能摧毁经济的重要长期驱动力”。他认为：“如果私人资本无法解决此事，应考虑由政府出手的高度股权稀释方案。”

业内人士：硅谷银行倒闭 风波对亚洲直接冲击较小

目前，一些科技业高层和投资人正设法，协助受影响企业维持运作，包括自掏腰包借钱给它们周转。

截至星期六晚，有超过3500名企业总裁和创办人签署由Y Combinator发起的请愿书，呼吁美国财长耶伦保护存户，并加强对区域银行的监管力度和资本要求。请愿书指出，可能有超过10万个工作岗位因为这起事件而面临风险。

硅谷银行破产，也引起亚洲地区科技企业、金融行业和初创公司的强烈关注。不过，业内人士大多认为，硅谷银行倒闭风波对亚洲的直接冲击较小，且不大可能引发新一场金融危机，但对银行业的信誉将造成不小的损害，更会引发亚洲市场的负面心理。