韩美联合军演前夕 朝潜艇首次试射两枚导弹

在韩国和美国进行联合军演的前一天，朝鲜首次在潜艇试射两枚战略巡航导弹。分析认为，此次发射的弹道射程可覆盖韩国和驻日美军基地，显示朝鲜潜艇的攻击能力进一步提升。若朝鲜成功实现核弹头小型化，可能搭载在这次试射的导弹。

朝中社星期一（3月13日）报道，朝鲜12日凌晨进行战略巡航导弹潜射训练，参加发射训练的“8·24英雄舰”潜艇在朝鲜咸镜南道新浦港外海潜射两枚战略巡航导弹，导弹以8字型轨迹飞行达1500公里，历时2小时6分钟成功命中目标。

据报道，这次试射证明朝鲜武器体系可靠，也是对潜舰部队从水中对陆地攻击作战能力的检验，并说“透过水中发射训练，验证了核战争遏制手段在各种空间中的常态运作态势”。

韩军当天证实朝鲜利用2000吨级潜舰发射巡航导弹，甚至认为导弹可搭载核弹头，但强调“必须实现核弹头小型化才有可能”，仍在分析可能性，暂时无法断定。

当局也对朝鲜公开数据持保留态度，这和韩美军方掌握信息有差异，目前正在研究朝鲜是否发表不实信息或对数据灌水。

对朝鲜的挑衅，韩国统一部表示遗憾，呼吁朝鲜停止采取加剧朝鲜半岛紧张局势的行动。

专家：搭载小核弹头威力会大增

专家认为，朝鲜首次在潜艇发射巡航导弹，意味朝鲜潜艇的攻击能力进一步提升。巡航导弹的威力虽然比弹道导弹弱，但在低空飞行时能调控方向，因此难以探测和拦截。若在巡航导弹搭载小型核弹头，威力就会增大。朝鲜此次在巡航导弹使用“战略”一词，暗示搭载核弹头的可能性。

韩军认为，朝鲜这次行动是对韩美联合军演的反弹。韩美从13日起展开名为“自由护盾”（Freedom Shield）的11天联合军演，而朝鲜9日试射短程弹道导弹，短短三天内又再试射巡航导弹都被视为反击行动。

朝鲜研究所教授梁茂进指出，就在联合军演的前一天，朝鲜以发射战略巡航导弹来展示攻击能力。据朝媒报道，党中央军委负责此次导弹试射，暗示朝鲜对联合军演的强烈抗议。今后不能排除朝鲜发射固体燃料洲际弹道导弹及进行第七次核试验等，继续采取挑衅行动。