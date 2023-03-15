达成协议分阶段助澳拥核潜艇 美英澳要抗衡中国印太地区影响

（圣迭戈／堪培拉综合电）美国、澳大利亚和英国达成协议，将分阶段协助澳洲拥有核动力潜水艇，要抗衡中国在印度太平洋区的影响力。

美国、澳洲和英国星期一（3月13日）公布澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）核动力潜艇项目的细节，协助澳洲以核动力潜艇取代目前的柴油动力潜艇。三方同意，先由美国向澳洲售出核动力潜艇，然后再由三国联合开发和制造新型潜艇。

根据三方的联合声明，美国将在2030年代初售卖三艘弗吉尼亚级核潜艇给澳洲，必要时可增加两艘。

三国将合力研发 SSN-AUKUS级潜艇

三国最终将推出新的SSN-AUKUS级潜艇，采用英国的新一代设计和美国的尖端技术，并在英国和澳洲生产。英国2030年代末将接收第一艘SSN-AUKUS潜艇，澳洲在2040年代初接收第一艘。这些潜艇将由英国军火与航太公司BAE Systems和劳斯莱斯（Rolls Royce）建造。

美国总统拜登、澳洲总理阿尔巴尼斯和英国首相苏纳克星期一在美国加利福尼亚州圣迭戈的海军基地，公布了三方协议。

这是美国自1950年代与英国共享核推进技术以来，与盟友的另一次核技术共享。

拜登说，这是美国连同两个“最坚定、最有能力的盟友”，要促进印太地区自由开放而做出的共同承诺之一。他强调，这些潜艇是核动力潜艇，而不是配备核武器的潜艇，三方合作主要是为了确保印太地区的稳定，而不是挑战任何国家。

苏纳克说：“这意味着三支潜艇舰队将在大西洋和太平洋协作，在未来几十年维持海洋自由。”

阿尔巴尼斯说，这个协议是历来“投注于澳洲防务力量上的最大一笔投资，加强澳洲的国家安全和稳定”。

澳洲官员透露，到了2055年，潜艇计划将累计耗资3680亿澳元（约3302亿新元）。

此外，根据协议，美英的潜艇最早将在2027年部署在西澳洲，协助训练澳洲兵员和增强威慑力。美国官员透露，到时将部署四艘美国潜艇和一艘英国潜艇。

美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达星期二说，美国上星期已向东南亚国家说明三方协议的内容。

澳洲国防部长马尔斯也说，澳洲政府上星期向包括太平洋和东南亚地区在内的各国领导人打了60多通电话，通报有关协议。

他说，澳洲也已经告知中国有关核潜艇计划，但不知北京会有何反应。

中国指美英澳行动将刺激军备竞赛损害地区和平

中国外交部发言人汪文斌说，美英澳的行动只会刺激军备竞赛，破坏国际核不扩散体系，损害地区和平稳定。

他星期二在例行记者会上答询时强调，中方敦促三国倾听国际社会和地区国家的呼声，摒弃陈旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治理念，不要做破坏地区和世界和平稳定的事。

近年来，澳洲和美国持续加强安保关系，要抗衡中国在地区日益增强的影响力。2021年9月，美澳英建立AUKUS安保联盟，美英表明要协助澳洲建立起一支核潜艇部队。中国曾谴责成立AUKUS为非法的核扩散行为。

分析指出，美澳英的协议突显三国对中国军事力量日益增强的担忧，但要借助新潜艇来抗衡北京扩大影响力仍须等上好多年。

美国官员此前提到中国要解放军在2027年之前做好攻台准备，而澳洲要到2030年代才接收第一批核潜艇；这意味着，如果中国真有军事行动，澳洲将来不及协助阻止。