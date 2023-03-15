被外界质疑 美联储就硅谷银行监管展开内部调查

（华盛顿综合电）美国硅谷银行倒闭引发外界质疑当局监管不力，美国联邦储备局宣布展开内部调查，5月1日前公布结果。在美国政府采取紧急应对措施后，硅谷银行客户已能提取存款，但华尔街仍担忧存在系统性风险。

美联储主席鲍威尔在星期一（3月13日）发声明说：“美联储必须就硅谷银行（SVB）倒闭事件展开彻底、透明和迅速的调查。”

调查由负责监管业务的美联储副主席巴尔（Michael Barr）领导。巴尔指出，美联储有必要“对我们如何监督和监管这家公司展开详尽调查”。

硅谷银行上星期五（3月10日）遭存户挤兑后破产。两天后，纽约标志银行（Signature Bank）遭州监管机构以“系统性风险”为由关闭，加深人们对美国银行系统不稳定的担忧。

美国监管机构随即在星期天（12日）出台紧急措施，以保护存款安全和消除小型银行的挤兑风险。与此同时，外界开始质疑，当局监管不力导致此次银行业危机。

彭博社引述知情者报道，拜登政府正调查加利福尼亚州当局和旧金山联邦储备银行的监管质量，以及评估美联储去年开始加息时，硅谷银行和标志银行是否做过必要的规划和压力测试。

共和党籍田纳西州参议员哈格蒂说，监管机构在硅谷银行迅速倒闭前是否存在疏漏，是应该探究的严肃问题。

他星期一告诉彭博电台：“硅谷银行显然管理不善。‘旧金山联储行监管表现如何？监管机构是否在方向盘前睡着了？’我认为问过这些问题的人不够多。”

美联储前理事塔鲁洛则指出，一个重要问题是，这起事件中的监管缺口，是源自负责硅谷银行的特定监管者失误，或美联储的相关监管指导原则。

从星期一起，硅谷银行存户已能取回存款。一些客户说，他们通过银行网站成功把存款转账出去，但也有人申诉网站不断发生故障，迟迟未能取得存款。

硅谷银行和标志银行一些分行当天出现排队人龙。一名初创公司老板说，他在发放工资方面没有遇到任何问题。一些受访客户说，政府承诺保护存户资金，令他们安心。

区域银行股星期一继续下滑

一些投资者指出，这起事件显示把鸡蛋全放在同一个篮子里的危险。风险投资公司Cherry Ventures合伙人米尔曼说：“这意味着未来所有公司，应该拥有不止一个银行账户……这是我们今后对投资组合公司的一个明确要求。”

当局采取的行动虽然在一定程度上缓解了市场担忧，但区域银行股星期一继续下滑，标普500银行业指数收盘下跌7%，是自2020年6月11日以来的最大单日跌幅。

针对有投资者呼吁监管机构采取更多措施安抚市场，一些专家认为，当局可能会先观察现有措施的效果，以及危机是否有蔓延迹象，再决定是否要进一步干预。