尹锡悦今起访问日本 重启中断12年首脑会谈

韩国总统尹锡悦将于3月16日至17日访问日本，同日本首相岸田文雄举行首脑会谈。这是韩国总统时隔12年首次专程造访日本，重启中断12年的首脑双边访问。

尹锡悦启程前接受日本《读卖新闻》的访问时说：“访问（日本）本身就是（两国关系的）巨大进展。韩日关系正常化符合两国的共同利益，而且也期待向国际社会发挥正面信号。”

他说，早在参加总统选举前，他就认为通过韩国政府属下基金会进行“第三方赔偿”方式解决二战强征劳工问题是合理的。

这个被视为韩日关系“雷管”的问题在韩国政府6日宣布“第三方代偿”后，已告一段落，体现了尹锡悦尽早修复韩日关系的强烈决心。

然而，韩国国内对“第三方代偿”问题的反对声越来越大，日本对今后这一问题有可能再次被点燃的忧虑，尹锡悦对此说：”我们提出了今后不会导致行使求偿权的解决方案。这部分不须担心。

他强调，“协调解决艰难问题是政治领导人的责任。”他提到重启韩日两国首脑互访的“穿梭外交”的必要性，还强调，在朝核危机的环境下，韩美日三国合作非常重要。此外，韩日应立即共享追踪朝鲜导弹的雷达情报。

韩国总统办公室相关人士说：“韩日领导人16日在东京举行首脑会谈后召开记者会，但不会发表联合宣言。”

官员说，韩日关系近十余年一直处于紧张状态，且2018年以来发生的一系列重大事件导致两国互不信任加剧。两国领导人将在这样的背景下会晤，但由于时间仓促，难以总结其间各自的立场并字斟句酌地拟定联合宣言。

尹锡悦和岸田将在会谈结束后共同出席记者会，各自介绍会谈结果。

此外，韩国钢铁巨头浦项钢铁（POSCO）15日宣布，将向“日本二战强征劳工受害者支援基金会”出资40亿韩元（约410万新元）。这是韩国政府公布二战强征劳工受害者赔偿方案后，首个宣布捐款的企业。

韩日两国1965年建交，签署《韩日请求权协定》时，韩国以放弃对日索赔权为代价接受日本5亿美元资金援助。

这笔援助金部分用于扶持韩国企业，浦项钢铁是受惠企业之一，它当时获得1.1948亿美元援助，占整体援助金的24％。