尹锡悦访东京 日韩同意重启“穿梭外交”让两国关系春暖花开

韩国总统尹锡悦在春暖花开中访问东京，决心消除日韩因历史问题而紧张的关系。日韩首脑宣布，就两国关系正常化达成一致，重启中止12年的穿梭外交，要面向未来进一步发展双边关系。双方同意，早日重启外交和防务对话、建立经济安全协商机制、加强半导体等重要商品的供应链，以及日韩《军事情报保护协定》正常化等。

尹锡悦星期四（3月16日）到东京同日本首相岸田文雄会谈，两人过后举行联合记者会。双方虽然未能发表联合宣言，但在各自发布的公报中，一致强调改善关系的重要。

岸田文雄说，与尹锡悦商定进一步发展双边关系，尹锡悦的此行也推动两国向关系正常化迈出一大步。

岸田积极评价韩政府提出的掳日劳工索赔案解决方案，并表示日本政府继承历届内阁的历史观，包括《金大中—小渊惠三联合宣言》。

尹锡悦说，他与岸田商定尽快恢复双边关系。双方一致认为，因一直处于紧张状态的韩日关系，两国国民蒙受直接、间接的损失。就赔偿掳日劳工问题，尹锡悦指出，韩国政府公布赔偿解决方案，为韩日全面讨论面向未来发展双边关系奠定基础。

尹锡悦说，韩日商定将加紧讨论加强安全、经济、人文交流等多领域合作，并建立“韩日经济安全对话”机制。就对朝的问题，他说，韩日一致认为韩美日、韩日密切协作应对朝鲜核导威胁至关重要，并商定将积极合作。

日韩领袖会面的同一天，朝鲜发射一枚洲际弹道导弹，落在日本专属经济区外，给日韩领袖峰会增添议题。

岸田在记者会上说：“我们将尽快重启中断已久的日韩安全对话，而且有必要大力促进美日韩的安全合作框架，进一步加强日美同盟和韩美同盟的威慑和反应能力。”

日解除三半导体材料出口管制 韩撤回向世贸相关申诉

在日韩峰会召开之际，日本经济产业部宣布，将解除日本2019年起施行的三项半导体材料对韩出口严格管制。韩国则宣布，撤回在这问题上向世界贸易组织提出的申诉。

来临的5月，日本将在广岛举行七大工业国（G7）领导人会议。据报道，岸田已向尹锡悦透露，会邀请他出席G7的扩大会议。分析指出，两位领袖都抱着互惠心态，积极让日韩关系迅速回暖。

在日本一些媒体人眼中，尹锡悦是亲日派人物，他小时候曾随学者父亲旅居日本。《产经新闻》报道，日本政府知道尹锡悦喜欢做饭，尤其怀念小时候在日本吃的“煎蛋盖饭”。日方为此安排，带他到老字号西餐厅炼瓦亭，让他和岸田在那里进行“二次聚会”。

据悉，炼瓦亭在1895年开张，以煎蛋盖饭和炸猪排出名。日本媒体认为，尹锡悦和岸田都会喝酒，在饭桌上一定谈得很好。

对这次的日韩领袖峰会，韩国舆论高度评价，称这将成为韩日关系改善和发展的重要里程碑。韩国舆论认为，通过一个半小时的领袖会谈，两国在经济、安保合作领域，以及韩日关系改善上取得了可观成果。