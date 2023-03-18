称安全风险不可接受 新西兰本月底起禁议员下载TikTok

新西兰议会服务部说，经自家网安专家分析，同各个政府部门同事协商，以及和其他国家人员交流后，认为在新西兰议会现有的情况下，TikTok带来的安全风险“不可接受”。

（惠灵顿综合电）越来越多国家禁止官方机构与人员用TikTok，新西兰宣布从3月31日起禁止立法议员与相关人士，在通讯设备上安装中国视频应用TikTok。

新西兰议会服务部主管蒙特罗星期五（3月17日）说：“经我们网络安全专家分析，同各个政府部门同事协商，以及和其他国家人员交流后，我们做出这一决定。”他说，在新西兰议会现有的情况下，TikTok带来的安全风险“不可接受”。

TikTok是中国互联网科技公司字节跳动旗下产品，近期正因数据安全等问题面临多国愈发严格的审查和限制。

此前，欧盟委员会已于2月23日禁止官方设备使用TikTok；英国星期四宣布在官方设备“封杀”这款应用；加拿大、比利时和印度也已禁止官方设备使用TikTok。另据知情人士透露，法国政府也计划，禁止内阁成员使用TikTok等视频共享应用。

TikTok在美国的处境也不容乐观，美国外国投资委员会已经对它展开国安审查，美国目前已有30多个州禁止政府设备使用TikTok。

拜登政府星期三要求TikTok从字节跳动剥离，否则将禁止它在全美国范围内运营。这是美国近期针对TikTok采取的最大动作。

白宫发言人让-皮埃尔星期四说，出于对1亿美国用户数据安全的担忧，白宫支持国会两党制定《限制法》，全面禁用TikTok。

不过，战略与国际研究中心战略技术项目研究员陈智美说，禁用TikTok并不能实际解决恶意使用数据的问题，她建议美国国会在整个数据生态系统中设置全面的规则，限制包括TikTok在内的所有企业，以有可能加大有害内容传播的方式使用个人信息。

TikTok首席执行官下周四向美众议院供证

中国外交部说，美方至今未能拿出TikTok威胁国家安全的实质证据，数据安全问题不应成为个别国家无理打压别国企业的工具。

TikTok对近期的禁令表示“十分失望”，并称这些禁令“源于根本性误解，以及受到地缘政治因素的驱动”。

TikTok首席执行官周受资定下星期四（23日）就公司的隐私政策、如何保护儿童免受不当内容影响等，向美国众议院能源和商务委员供证。这将是TikTok首席执行官首次出席国会小组的听证会。