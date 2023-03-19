世卫：冠病大流行有望今年结束

世卫组织总干事谭德塞说，与大流行期间的任何时候相比，世界现在的处境要好得多。过去四周，每周报告的死亡人数首次“低于三年前我们第一次使用‘大流行’一词时。”

（日内瓦综合电）世界卫生组织说，冠病大流行即将步入尾声，冠病有望在今年定义为与季节性流行感冒一样的疾病，不再列为“国际关注的突发公共卫生事件”。

世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞在星期五（3月17日）的新闻发布会上说，与大流行期间的任何时候相比，世界现在的处境要好得多。过去四周，每周报告的死亡人数首次“低于三年前我们第一次使用‘大流行’一词时。”

他说：“我相信，今年我们可以说，2019冠状病毒疫情不再是‘国际关注的突发公共卫生事件’。”

然而，谭德塞补充：“目前我们还没到那一步。直至上周，每周仍有5000个死亡病例，数目太大了。”

世卫组织突发卫生事件规划执行主任瑞安在发布会上说：“我们已经到了可以像看待季节性流行感冒一样看待2019冠状病毒的地步。”

他说，这种病毒仍会威胁健康，会继续导致死亡。“但这种病毒不会扰乱我们的社会或扰乱我们的医院系统，我相信，正如谭德塞所说，这种情况会在今年到来。”

世卫组织于2020年1月30日宣布冠病为“国际关注的突发公共卫生事件”时，在中国境外只有不到100个病例。同年3月11日，世卫组织将冠病疫情定性为全球“大流行”。

谭德塞说：“三年后，据通报有近700万人因为冠病死亡。我们知道，实际死亡人数要高得多。”

世卫吁中国“充分共享” 有助于溯源基因数据

他也说：“尽管我们对大流行的结束越来越抱有希望，但它是如何开始的问题仍未得到解答。”他呼吁中国“充分共享”有助于溯源的基因数据。

针对有报道称武汉华南海鲜市场的貉（raccoon dog）可能是冠病的中间宿主，谭德塞说：“这些数据本可以——而且应该——在三年前共享。”

这些来自中国疾病预防与控制中心的数据与2020年在武汉华南市场采集的样本有关。这些信息于1月下旬在全球共享流感数据倡议组织（GISAID）的数据库上发布。一些科学家下载和分析了数据。一名法国生物学家和她的团队上周在数据库中发现了基因序列。但是，当专家们提议与中国同行合作分析时，基因序列就从数据库中被删除了。科学家们于上周末的世卫组织咨询小组会议上提出了这些数据。

世卫组织冠病疫情应对技术主管范克尔克霍夫说，他们展示了分子证据，表明动物在市场上出售，包括易感染严重急性呼吸综合征冠状病毒2（SARS-CoV-2）的动物。这种病毒会导致冠病。

她说：“眼下最大问题是，这些数据的确存在，可国际社会不容易获得……我们继续呼吁中国在共享数据时保持透明，进行必要的调查并分享结果。”

针对貉为冠病中间宿主之说，中国外交部发言人汪文斌17日在例行记者会上应询时答道：“这个问题建议你找相关专家了解……中方始终支持和参与全球科学溯源合作，多次邀请世卫组织专家来华开展冠病溯源合作。”