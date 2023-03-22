岸田文雄闪电秘访基辅 表达对乌坚定支持

在中国国家主席习近平访问俄罗斯之际，日本首相岸田文雄闪电秘密访问乌克兰。岸田向乌克兰总统泽连斯基表达“日本对乌克兰的合作与支持绝不动摇”。

岸田文雄星期一（3月20日）结束对印度的访问后，并未按照公开的行程，乘坐政府专机返回日本。《产经新闻》的报道称，岸田当晚悄然从下榻的新德里酒店后门离开，搭乘一架19座位的私人包机前往波兰，再转搭10小时的列车抵达基辅。日本放送协会NHK播放乌克兰官员在列车外迎接岸田的画面。

乌克兰外交部第一副外长贾巴罗娃在推特发文说：“日本首相岸田到访，是两国团结和强有力合作的标志。”

贾巴罗娃也说，当局感谢日本支持乌克兰未来取得胜利。

这是日本首相首次进入战乱地带，日本官方为确保岸田的人身安全，一直封锁消息。多家日媒拍摄到岸田和随行官员在波兰登上列车的身影，官方随后才对外发表这次秘访的意义。

日本官方文告说：“岸田此行是为了表达日本对乌克兰民众捍卫家园的敬意，也展现日本作为今年七国集团（G7）轮值主席国，与其他成员国一样，坚决反对俄罗斯单方面以武力改变现状，并重申捍卫以法规为准则的国际秩序。”

岸田是G7首脑当中最后一个访问乌克兰的国家领导人，他力争在5月的G7广岛峰会前访乌。

广岛峰会着重俄乌议题 岸田访乌为亲自了解战况

广岛峰会敲定以俄乌战事为首要议题。岸田访乌的主要目的之一是要亲自了解当地战况，并力邀泽连斯基出席广岛峰会。日本媒体报道，乌克兰民众十分期待日本能协助当地战后复苏。

俄罗斯入侵乌克兰后，岸田与G7国家首脑积极推动对乌克兰的援助。去年年中，法国、德国和意大利的领导人一起访问乌克兰后，日本就着手筹划岸田造访乌克兰的时机，但一直因复杂的安全问题而拖延。

今年1月，岸田与泽连斯基举行线上会谈时，表示有意在近期访乌。美国总统拜登在俄乌战争一周年前夕秘访乌克兰的路线，成为日本当局最好的参考。当局最终安排在3月的印度之行后访乌，因为这是岸田在G7广岛峰会前的最后一次出访。此外，日本当局也担心拖到4月，乌克兰战局会进一步恶化。

日本各家媒体的报道都强调岸田是冒着生命危险秘访乌克兰。

一名不愿具名的日本官员告诉《每日新闻》：“美国有强大军力，拜登总统访问乌克兰有美军保护，是安全的。欧洲国家领导人也是安全的，因为它们是北约成员。日本自卫队无法出国保护岸田首相，要如何确保他的安全，是我们最大的难题。”