联合国报告：较工业化前 全球升温1.1摄氏度

（奥斯陆／哥本哈根综合电）联合国发布报告称，全球平均气温较工业化前水平高出1.1摄氏度，按照目前的趋势，到2030年至2035年间，全球升温幅度有50％的可能性突破1.5摄氏度。

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）星期一（3月20日）在第六份综合性科学评估报告《气候变化2023》指出，截至2035年，全球温室气体排放量必须较2019年的水平下降60％，才能实现将升温幅度控制在1.5摄氏度的目标。

报告指出，确保所有人拥有宜居和可持续未来的机会之窗正在迅速关闭。人们在近10年内采取的措施，将对当前和数千年后的地球造成影响，尤其是荒漠化和海平面上升等长期风险。

报告说，当前已有多种可行且有效的选择来减少温室气体排放并适应人为造成的气候变化，如果现在采取行动，仍然可以确保所有人都有一个宜居的、可持续的未来。

分析指出，报告结果表明，国际社会多年来的努力几乎毫无进展。自IPCC于1990年发布第一份报告以来，工业时代约42％碳排放总量已排入大气，而2019年碳排量则较当年高出逾五成。

联合国秘书长古特雷斯呼吁富裕国家以这份报告作为指南，争取在2040年实现碳中和目标，以拆除“气候定时炸弹”。

古特雷斯说：“过去半个世纪，温度的上升速度创下2000年来的最高值，二氧化碳浓度是200万年来的最高值。气候定时炸弹正在滴答作响。”

报告的93名作者之一慕克吉（Aditi Mukherji）说：“世界上几乎一半的人口生活在极易受气候变化影响的地区。在过去的10年中，高度脆弱地区因洪水、干旱和风暴造成的死亡人数是其他地区的15倍。”

据悉，第28届联合国气候变化大会将于12月在阿联酋迪拜召开，193个缔约国计划以报告为指南，首次就《巴黎协定》下的气候行动进行“盘点”。

2015年12月，联合国气候变化大会通过《巴黎协定》，其主要目标是将本世纪全球平均气温上升幅度控制在2摄氏度以内，并将全球气温上升控制在工业化前水平1.5摄氏度以内。