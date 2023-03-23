岸田承诺再拨5亿美元支持乌克兰

日本首相岸田文雄承诺，再拨近5亿美元（约6.7亿新元）支持乌克兰，并呼吁俄罗斯无条件撤兵。

自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，七国集团（G7）领导人接连到乌克兰探访，岸田是最后一个访问乌克兰的七国领袖。星期一（3月20日），他悄然从印度飞往波兰，当晚再转乘列车进入乌克兰。

岸田周二和乌克兰总统泽连斯基会谈，两人过后发表联合声明，强烈谴责俄罗斯的侵略。声明指出，“那是令人发指、动摇国际秩序的行为。不仅对欧洲和大西洋造成冲击，也对印太地区的安全、和平与稳定构成威胁。”

岸田表明，“作为G7轮值主席，我再次决心守护国际秩序，将会为了在峰会上发出明确信息而推进准备”。

两国首脑同意朝着缔结可以交换机密情报的双边《情报保护协定》启动协调。

日本《每日新闻》报道，G7其他成员国都接连为乌克兰提供坦克、导弹等武器，日本受禁止武器出口原则所限，只能以人道名目提供赠款。此前，日本已向乌克兰提供71亿美元的人道援助。

周二，岸田承诺要再捐赠给乌克兰，“日本要以只有日本做得到的方式，无缝地支持乌克兰走向和平。日本将通过北大西洋公约组织为乌克兰提供3000万美元非致命性物资，另外还将提供4.7亿美元援助乌克兰能源部门。”

泽连斯基应岸田邀请 5月通过视讯参加七国峰会

泽连斯基感激岸田到访，称“岸田是国际秩序的捍卫者，是乌克兰长期的友人”。他已应岸田邀请，要通过视讯连线，参加5月在广岛召开的七国峰会。

日本媒体认为，中国国家主席习近平出访俄罗斯，促成岸田此次突然访问乌克兰，不过日本官方否认。

《每日新闻》认为，岸田发表措辞强硬的声明谴责俄罗斯，实际上是要牵制中国在东海的胁迫行为。

他高调公布乌克兰战争是G7峰会的重要议题，是要让人们意识到“欧洲和印太地区的安全问题”息息相关。

《日经新闻》认为，日方担心中国成功调停乌克兰战争，将会削弱日本的存在感。

《朝日新闻》则引述自民党竞选委员会委员长森山丰报道，岸田也在暗地里做调停乌克兰战争的工作。“我认为日本首相到乌克兰访问，最重要的是要尽快结束这场战争。”

日本下个月举行地方选举，分析人士指出，岸田可能借突访乌克兰，宣扬他在外交领域的政绩。