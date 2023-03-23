周受资书面供词：TikTok从未与中国政府共享信息

（华盛顿综合电）中国短视频平台抖音的海外版TikTok首席执行官周受资强调，公司从未也绝不会与中国政府共享美国用户数据，它也没有接到分享美国用户数据的请求。

周受资定美国时间星期四（3月23日）向美国国会众议院能源和商务委员供证。路透社引述他的书面供词说：“TikTok从未与中国政府分享或接到分享美国用户数据的请求。如果有人提出，TikTok也不会按要求提供数据，”

根据众议院能源和商业委员会星期二在网站发布的书面证词，周受资说，TikTok的母公司字节跳动不受任何政府或国家所拥有或控制。他说：“字节跳动不是中国或任何国家的代理人。”

批评者担心，这个在美国有1亿5000多万用户的短视频应用会传递数据给中国政府，美国议员已提出四个限制它活动的法案。上周，TikTok说，美国政府已通知其母公司字节跳动科技出售所持TikTok股份，否则可能封禁它。

周受资说：“只有在没有其他选择的情况下，颁布禁令才合适。但我们确实有其他选择。”

TikTok说，它已花15亿美元（约20亿新元）推行“得克萨斯计划”，严格落实数据保护工作，并争取国会与政府支持。

负责审核外国对美投资的美国外国投资委员会（CFIUS）曾在2020年一致建议字节跳动剥离TikTok。在时任总统特朗普的压力下，字节跳动在2020年底试图与沃尔玛和甲骨文达成协议，将TikTok在美国的资产转移到一个新实体，但未能成功，随后，特朗普在试图封禁TikTok的法庭诉讼中败诉。

TikTok已与CFIUS进行了两年多的谈判，它还成立了子公司TikTok美国数据安全公司（USDS），聘请近1500名员工并与甲骨文签约，由对方负责存储美国用户数据。甲骨文已经开始检查TikTok的源代码，并取得运算和数据模型。

周受资说，当这个过程完成后，“所有受保护的美国数据都将受到美国法律的保护，并由美国领导的安全团队控制……中国政府无法访问或强行取得数据。”

证词说，TikTok去年开始将新的美国数据转到甲骨文云，本月开始删除弗吉尼亚州和新加坡数据中心的美国用户保护数据。这一过程料在今年内完成。

周受资还说明，字节跳动六成股份由全球机构投资者持有，公司创始人和包括美国人在内的数以千计的雇员各持约两成股份。至于用户，占全球使用者约10％的美国用户点击量占全球的25％。

TikTok也着重于保护青少年。周受资说，它禁止16岁以下者直接发送信息，定18岁以下者的使用时间为一个小时。他说：“好些措施开了社交媒体行业的先河。”