出席美国众议院听证会 TikTok总裁周受资承认中国员工仍可查询一些美国数据

（华盛顿综合电）中国短视频平台抖音的海外版TikTok总裁周受资承认，在中国的TikTok员工仍可查询到一些美国数据。

周受资星期四（3月23日）向美国众议院能源和商务委员会供证时说：“今天，我们仍然需要删除一些数据。”但他也介绍了TikTok的一项计划，称这将确保TikTok的美国数据处在中国可接触的范围之外。

试图说服美国人TikTok支持言论自由

美国议员担心，TikTok这个在美国有1亿5000多万用户的短视频应用会与中国政府分享用户数据，从而威胁到美国国家安全，所以应该被封禁。周受资则试图说服美国人，TikTok创造经济价值，并支持言论自由。

但该能源和商务委员会主席、共和党人罗杰斯在听证会一开始就表明，她不相信TikTok的安全承诺。

罗杰斯说：“TikTok收集了几乎所有可以想象到的数据点——从人们的位置到他们输入和复制的内容、他们与谁交谈，再到生物识别数据等等。我们不相信TikTok会接受美国的价值观——自由、人权和创新的价值观。”她补充说，中国共产党“能够利用（TikTok）作为操纵整个美国的工具。”

周受资回应时说，TikTok“不会应中国政府的要求推广或删除内容。”他也向委员会和所有用户保证，“我们将确保（TikTok）不受任何政府的任何操纵”。

民主党议员帕隆在听证会上指TikTok通过出售所取得的私人信息来牟利，周受资回应称，TikTok不向数据中介出售数据，也不收集精确的全球定位系统（GPS）位置数据或健康数据。他也说，TikTok收集的数据并不比其他科技公司多。

TikTok说，它已投入15亿美元（约20亿新元）推行“得克萨斯计划”，严格落实数据保护工作，并与美国甲骨文公司（Oracle）签约，将TikTok美国用户的数据存储在甲骨文服务器内。至于被指未能充分保护儿童免受伤害，TikTok说，它会严格筛除可能伤害儿童的内容。

上周，TikTok说，美国政府已通知其母公司字节跳动科技出售所持TikTok股份，否则可能封禁它。

美方或强制要求出售TikTok 中国商务部：中方坚决反对

针对美方或强制要求出售TikTok，中国商务部新闻发言人束珏婷星期四回应称，若消息属实中方将坚决反对。

束珏婷说，无视产品和服务本身，仅从外国投资者身份出发，强制要求出售TikTok，将严重损害包括中国在内的各国投资者赴美投资信心。

束珏婷称，出售或者剥离TikTok涉及技术出口问题，必须按照中国的法律法规履行行政许可程序，中国政府将依法作出决定。

拜登政府面临在全国范围禁用TikTok的压力，但专家认为，美国政府得先通过新法律，加强政府监管言论的权力才能这么做。

星期三，数十名TikTok内容创作者在美国国会大厦外示威，抗议当局要查禁这款广受欢迎的应用，称TikTok对他们的生活和生计带来了好处。