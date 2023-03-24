马克龙决意年底前推行 法国反退休改革示威浪潮越演越烈

马克龙说，在议会通过的改革法案将在年底前生效。他说，他准备面对抗议声浪，做该做的事。法国总工会领袖马丁内斯说：“我们能给总统的最好回应是，发动数百万人罢工和走上街头。”

（巴黎综合电）法国总统马克龙力推的退休制度改革法案在议会未经表决通过，引发更大的反对浪潮。多个工会星期四（3月23日）展开新一轮的罢工活动，全国多个地区的公共服务陷入瘫痪。

马克龙星期三（22日）接受媒体访问时说，在议会通过的改革法案将在年底前生效。他说，他准备面对抗议声浪，做该做的事。他强调，把最低退休年龄从62岁提高到64岁是“必要”的举措，并且“符合国家的整体利益”。

这是马克龙在国民议会（议会下院）否决对政府的不信任动议后首次接受媒体访问。他说，如果在只反映短期状况的民意调查和国家的整体利益之间选择，他会选择后者；如果有必要在目前面对不满的民意，他会接受。

他还说，他尊重和平示威，但指极端暴力不能接受。他形容部分示威者的行为等同冲击美国国会的民众。

他指出，由于人口老龄化，退休人员将会越来越多，为了保障退休制度的运转，相关改革势在必行。他认为，如果不进行改革而是继续等待下去，财政赤字问题会更加严重，养老金制度将会破产。

对于马克龙的谈话，立场强硬的法国总工会（CGT）领袖马丁内斯说：“我们能给总统的最好回应是，发动数百万人罢工和走上街头。”

法国最大工会、立场温和的法国劳工民主联合会”（CFDT）的秘书长贝尔热也说，政府必须撤销养老金法。他说，马克龙的言论“加剧了愤怒”。

星期四当天，多个工会响应号召罢工。不满改革法案的法国工人封锁了巴黎戴高乐机场航站楼的通道，迫使一些旅客只得步行前往登机。巴黎机场发言人说，一号航站楼附近的抗议活动不会影响航班。

法国国家铁道公司（SNCF）说，当天有一半的高速列车服务被取消。其他如学校停课，垃圾工人罢工导致垃圾成堆，以及电力输出减少，都影响民众的日常生活。

在法国西南部图卢兹附近的一条快速公路上，示威者焚烧垃圾阻碍交通，好些人也展开突发式罢工，阻塞其他城市的道路。

抗议活动也针对油库，法国北部敦刻尔克市的一个液化天然气接收站被人封锁。

过去两个多月，遍及全国的抗议活动此起彼落，工会一再向政府施压，要求政府撤销将退休年龄延后两年的做法。

法国政府上星期援引宪法第49.3条款，不经国民议会表决强行通过退休制度改革法案更令民众不满。

马克龙政府星期一以微弱优势通过不信任动议，但这次民众的愤怒引发马克龙第二任期的最大危机。民调显示，绝大多数法国人反对改革养老金制度，以及反对政府未经表决就让法案在议会通过。