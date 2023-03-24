拷问抢话不断 TikTok总裁周受资听证会火药味十足

中国短视频平台抖音的海外版TikTok总裁周受资出席美国众议院能源和商务委员会的听证会，美国两大党议员就TikTok安全问题轮番上阵，指责拷问。周受资则试图说服美国人，TikTok创造经济价值，并支持言论自由。听证会于美东时间星期四（3月23日）上午10时（新加坡时间晚上10时）开始，问询时间逾五个小时。

期间，周受资主要面对TikTok受中国政府操控，威胁美国国家安全、美国用户数据存在泄露隐患及平台内容危害青少年健康等批评与指责。

委员会主席罗杰斯（Cathy McMorris Rodgers）开场讲话时即为听证会定调，提出委员会“不相信TikTok会接受美国价值观，”并认为应该在美国封禁此平台。

周受资在听证会伊始坦言，“我们听到了这些担忧，”同时TikTok没有试图回避或者轻视问题。

他也在证词中提出四项承诺，以履行对平台用户安全的责任，包括阐明TikTok仍将是一个言论自由的平台，不受任何政府操控。

当地时间3月23日，美国国会众议院能源和商务委员会就TikTok举行听证会。图为TikTok首席执行官周受资出席听证会。（ 中新社）

席间，数名议员质疑TikTok用户的数据安全问题，周受资阐述了正在进行的“得克萨斯计划”（Project Texas），即平台仅在美国本地伺服器储存用户数据，“把数据放在无可触及的地方”。

不过，周受资也承认，鉴于转移与清理工作尚未完成，目前中国员工仍能查询到一些美国数据。

此外，佛罗里达州共和党众议员比利拉基斯（Gus Bilirakis）指责TikTok算法向青少年优先推荐有害内容，诸如自残挑战甚至自杀行为，并邀请2022年纽约一位轻生青年的父母到听证会现场露面。

对此，周受资表示自己身为人父，能够感同身受；同时，TikTok也在非常认真地对待这些问题。

听证会结束后，TikTok发言人发表声明说，整场听证会“被政治哗众取宠所操纵”。