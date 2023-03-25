学者：周受资虽已尽力解答 反坚定美议员要禁用TikTok决心

（华盛顿综合电）社交媒体TikTok总裁周受资星期四受美国议员苛刻的质询，学者认为，他已经尽力解答TikTok面对的指控，但没能缓解美国议员既定的疑虑，反而坚定他们要禁用TikTok的决心。

周受资在当地时间3月23日出席美国众议院能源和商务委员会听证会，就TikTok的数据隐私、与中国政府的关系，和不利儿童健康的内容等问题作答。

美国乔治城大学法学院教授詹德尔星期五说，周受资已“尽己所能”缓解美国议员的担忧，他坚持TikTok从未与中国政府共享信息，也没有应中国当局的要求删除或审查信息，但他发现议员们“不准备接受这些说法”。

佐治亚理工大学公共政策学院学者库尔比斯说，周受资“多次尝试”解释TikTok如何处理复杂的内容审核，以及在运行像TikTok这样大的平台时如何做出安全决策，“然而，他很少有机会具体说明。”

两名学者都说，尽管周受资详细解释，但一些委员会成员仍然持怀疑态度，称TikTok母公司字节跳动或中国政府仍然能够获得数据。

库尔比斯感觉到听证会的重点不是理解TikTok的运作，“更多是展现政治姿态和获取政治得分”。詹德尔也说，国会议员“试图利用听证会来表达观点”。

不过，一些分析员认为，周受资的证词加强了美国议员的论点，即TikTok构成威胁。

市场研究公司Insider Intelligence首席分析员恩伯格说，供证“实际上强化了美国议员们的论点，即TikTok对美国国家安全和年轻人构成威胁”。

美国投资研究机构CFRA Research分析师季诺说，周受资没有说任何话来缓解人们的担忧，那就是担心中国政府会获取敏感的TikTok数据。

彭博社分析说，周受资没有顺应美国议员的需要，就是反华、亲美的保证。

TikTok在美国有1亿5000多万用户，许多议员担心它会与中国政府分享用户数据。周受资强调，TikTok正尽一切努力，确保美国用户的安全。他向委员会和所有用户保证，TikTok不会应中国政府的要求推广或删除内容。

美国政府最近禁止在官方设备使用TikTok，加上国会试图通过立法禁用TikTok，似乎很快会在全美禁止使用这款应用。

路透社分析：TikTok禁令不太可能很快生效

库尔比斯说，大多数委员对周受资的辩解表示怀疑，但他没有感觉到禁止Tiktok的势头有多大，可能是因为周受资强调了TikTok多样化的用户群，“更重要的是，它支持言论自由”。

库尔比斯也说：“周受资在陈述中巧妙地提醒委员会，这种禁令在美国可能面临的宪法挑战。”

路透社分析认为，TikTok禁令不太可能很快生效。

哥伦比亚大学奈特第一修正案研究所主任贾弗说，美国宪法第一修正案保护美国人选择社交媒体的权利，拜登政府要能够证明他们不是以狭隘的方式来解决安全问题。“美国政府还没有证明已经做到这一点。我们怀疑它是否做到。而且，我们认为，限制上亿美国人每天使用的语音平台，将在广泛地规范我们的数码公共领域方面，树立一个危险先例。”