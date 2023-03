美国众议院星期四(3月23日)通过《提升亚细安关系法案》(Partner with Asean Act),这意味着亚细安将成为具外交特权和豁免权的国际组织,与欧盟和非洲联盟享有同等地位。

美国通常会把外交特权和豁免权自动授予它所属的国际组织,若要把特权扩大到美国不属于的国际组织,国会必须通过一项特别法案,《提升亚细安关系法案》为其一。

法案名称中的“Partner”并非伙伴的意思,而是“提供增进关系所须的适当认可与待遇”(providing appropriate recognition and treatment needed to enhance relations)的英文缩写。