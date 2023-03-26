众院议长麦卡锡：美料通过立法处理TikTok国安忧虑

麦卡锡说，周受资未能说明中国没有监控美国用户的数据。周受资则于星期五在TikTok发布视频描述听证会内容，并重申会继续保护用户数据免受未经授权的外国访问。

（华盛顿综合电）美国众议院议长麦卡锡星期五说，他相信国会将通过两党立法，处理社交媒体TikTok引起的国家安全忧虑。

麦卡锡认为，TikTok总裁周受资在国会的证词“非常令人担忧”。

周受资星期四（3月23日）出席美国众议院能源和商务委员会听证会，接受众多议员长达五个小时的拷问。议员提出的问题包括，中国对TikTok的潜在影响，以及会否与中国母公司字节跳动（ByteDance）分享美国用户的数据等。

麦卡锡说，周受资未能说明中国没有监控美国用户的数据。

周受资则于星期五在TikTok发布视频描述听证会内容，并重申会继续保护用户数据免受未经授权的外国访问。

TikTok在美国有1亿5000多万用户，许多议员担心它会与中国政府分享用户数据。拜登政府要求TikTok从字节跳动剥离，否则将禁止它在全美国范围内运营。

这项禁令是否能落实，将取决于《限制法》是否获得通过，这是美国参议院本月提出的一项两党法案，将赋予美国商务部权力禁止威胁国家安全的外国技术。

当被问及周受资这场激烈的听证会，白宫发言人让－皮埃尔重申了拜登政府对《限制法》的支持，称这是国会禁止或限制TikTok的几项提案之一。

美国国务卿布林肯星期四说：“我的理解一直都是……坚持要TikTok从母公司（字节跳动）剥离。”

但许多专家认为，这个方案困难重重，因为如果没有字节跳动，TikTok就无法运行。

私人投资基金韦德布什证券（Wedbush Securities）董事总经理艾夫斯（Dan Ives）说：“字节跳动对TikTok，以及处于这场安全辩论中心的宝贵算法拥有所有权。这是一个热点问题，只靠分拆或出售资产不一定就能解决。”

分析：几乎无人能接手 脱售TikTok可能性很小

另外，彭博社的分析指出，周受资无法在听证会上赢得美国议员的支持，但实际上，要防止TikTok在美国被禁，更关键的斗争可能会在美国法律体系展开。

分析员认为，脱售TikTok的可能性很小，因为几乎没人能够接手。

华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）研究员陈智美说，美国政府要求中国字节跳动脱售TikTok股份，但在中美关系日益紧张、政府对大型技术平台审查越发严格之际，不太可能出现许多有钱投资者愿意接下这个价值500亿美元（约666亿新元）的政治烫手山芋。

陈智美说：“这个问题没有干净、漂亮的解决方案”。

新加坡国立大学商学院商业分析与运营管理系客座高级研究员卡普里（Alex Capri）则说，TikTok最终可能不得不把案件一路打到美国最高法院，让法官裁定强制出售违宪，或是剥夺了人们的生计。

中国指美对TikTok做“有罪推定”无理打压

在北京，中国外交部发言人毛宁指出，美国政府至今没有提供任何证据证明，TikTok威胁美国国家安全，却一再对有关企业做“有罪推定”和无理打压，认为美方应切实尊重市场经济和公平竞争原则，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的环境。