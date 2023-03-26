美加将设半导体制造通道 减少对他国依赖

（渥太华路透电）美国和加拿大将设立一条双边半导体制造通道，在关键矿产和半导体领域减少对其他国家的依赖。

到加拿大访问的美国总统拜登与加拿大总理特鲁多星期五（3月24日）在渥太华举行会谈后透露，两国已同准备扩大加拿大业务的美国国际商业机器公司（IBM）签署协议，发展半导体产能。

拜登说，美国将按《国防生产法》拨出2亿5000万美元（3亿3320万新元）；加拿大政府也会向国内半导体业投入2亿5000万加元（约2亿4140万新元），推动半导体研发和制造。

特鲁多说，随着来自中国等国的竞争加剧，“我们现在合作，建立从半导体到太阳能电池板的各种产品的北美市场，这很重要”。加拿大蕴藏用于生产电池和电动汽车的关键矿物，但中国目前在全球市场占主导地位。

两人发布的联合声明说，根据备忘录，IBM将进行“一项重大投资，在其位于魁北克省的布罗蒙（Bromont）工厂开发新的封装和测试能力。”声明未透露IBM的投资金额。

IBM在美国纽约州进行半导体研究和制造业务。公司去年宣布要在未来10年，在曾为制造业重地的纽约哈德逊河谷地区投资200亿美元，用于制造和开发半导体、大型机技术、人工智能和量子计算。

声明说，两国还同意成立一个专注于清洁能源的能源转型工作组，表明要在“北美关键矿产供应链”上合作。特鲁多将在星期二公布的预算案中，扩大关键矿产和清洁技术的生产。

拜登是在中俄首脑举行莫斯科峰会后数日访问加拿大。在与特鲁多举行的联合新闻发布会上，拜登也质疑中俄合作的水平，指出中国没有向俄罗斯提供武器用于对付乌克兰。

特鲁多说，乌克兰是当务之急。他说：“我们重申立场，坚定支持乌克兰人民抵御普京的野蛮入侵。”