法国反政府示威扩大 警民冲突数十人受伤

（巴黎综合电）法国反政府示威越演越烈，星期六蔓延到西南部地区，当地民众为阻止当局增建蓄水池，与警察爆发冲突，造成数十人受伤。

法国反退休金改革引发的抗议运动已扩大到其他课题，一波波的示威浪潮已成为马克龙总统第二个任期的最大国内危机。

大批示威者星期六（3月25日）无视官方禁令，在法国西南部圣索利娜的灌溉蓄水池施工现场游行抗议。地方当局说，有6000人参加当天的游行；发起示威的组织则说，抗议群众多达2万5000人。

一些示威者向警方投掷简易炸弹装置，警察则发射催泪弹和水炮驱赶人群。警方逮捕了11人，并起获多把刀子和爆炸物。

法国总理博尔内则对“日益升级的暴力示威”做出谴责。内政部长达尔马宁说，有24名警员受伤，其中一人伤势严重，七名受伤示威者中一人受重伤。他把这次冲突归咎于“极左势力”，形容使用暴力“完全不可原谅”。

法国去年出现破纪录的干旱，加剧有关水资源利用的讨论。反对增建蓄水池的人认为，该计划只有利大型农场在夏天时灌溉，没有直接帮助到当地社区。

星期六的蓄水池建设暴力冲突与近日的反退休改革示威浪潮无直接关系，但法国各地民众因多种事由的愤怒使马克龙政府陷入更大的危机。

最新民调显示，极右翼领袖勒庞领导的政党成为法国内乱的最大受惠者。

Ifop民调机构的最新调查发现，如果现在举行立法议会选举，26％的人将支持勒庞领导的国民联盟候选人。这比去年10月围绕退休金改革的抗议浪潮开始前的数据多了五个百分点。

马克龙领导的联盟只得22％支持率，下跌了五个百分点；左翼联盟和绿党获得26％支持率，上升了一个百分点。

法国政府发言人韦朗接受《星期天日报》访问时承认，不能对示威者的愤怒“视而不见”。“虽然许多人是因为退休金改革而示威，但他们当中也有人因为购买力下降，或全国多地公共服务陷入瘫痪而抗议。”

英国国王查尔斯三世对法国的访问，已应马克龙要求延后。查尔斯三世原定星期天（3月26日）到法国进行三天国事访问，之后续程到德国。

韦朗指出，政府上星期援引宪法第49.3条款，不经国民议会表决就强行通过退休制度改革法案，法国年轻人对此尤其不满。“这只会进一步加深他们对政府以及当权者的不信任。”

不过，马克龙决意年底前推行退休制度改革法案，并称他准备面对抗议声浪，“做该做的事”。