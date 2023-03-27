拟在白罗斯部署战术核武 俄罗斯与欧美对抗或升级

（莫斯科综合电）俄罗斯准备在邻国白罗斯部署战术核武器，这将是1990年苏联解体以来俄罗斯首次在其他国家部署核武。外界视此举为对北约发出警告，俄罗斯和欧美的对抗可能升级。

美国官员说，华盛顿密切关注此事，但目前未有迹象显示俄罗斯准备动用核武。乌克兰官员则警告，此举将破坏白罗斯稳定。

乌克兰政府星期天呼吁联合国安理会就俄罗斯的行动召开紧急会议。乌克兰外交部说：“乌克兰希望英国、中国、美国和法国采取有效行动，抵制克里姆林宫的核讹诈……我们要求立即召开联合国安理会特别会议。”

境外部署战术核武 普京：没什么不寻常

俄罗斯总统普京星期六（3月25日）接受国营电视台访问时宣布，他和白罗斯总统卢卡申科商定，在白罗斯境内部署战术核武器，并称此举没有什么不寻常。

他指出：“美国数十年来都这么做，他们长久以来都在盟国领土部署战术核武器。”

普京强调，此举不意味着把俄罗斯战术核武器的控制权交给白罗斯，也不违反俄白两国在不扩散核武器方面的国际义务。

他没有说明部署核武的具体时间，但透露相关人员培训于4月3日展开，存放这些武器的设施会在7月1日前完工。俄罗斯也已协助白罗斯重新装备10架可携带核弹头的战机，并把一套可携带核武的伊斯坎德尔（Iskander）短程导弹系统转移到白罗斯。

普京说，卢卡申科很久以前就要求俄罗斯在白罗斯境内部署核武，但两国是在不久前英国宣布向乌克兰运送含贫铀的坦克炮弹后才达成这项协议。

白宫：未看到俄准备用核武迹象

贫铀弹不会导致核爆炸，但铀的密度很高，能够穿透装甲。

白宫国家安全委员会发言人沃森说，美国已注意到俄罗斯的宣布，并将持续留意相关影响。

她说：“我们没有看到任何改变美国核力量战备状态的理由，也没有看到俄罗斯准备使用核武器的迹象。我们仍致力于北约联盟的集体防御。”白罗斯与波兰、立陶宛和拉脱维亚这三个北约成员国接壤。

北约发言人星期天回应说：“俄罗斯提到北约核共享是非常有误导性的。北约盟国在采取行动时充分尊重所作出的国际承诺。俄罗斯一直违背军备控制承诺，最近一次是暂停履行《新削减战略武器条约》（New START）。”

乌克兰总统顾问波多利亚克则发推文说：“（普京）发表在白罗斯部署战术核武器的声明，等于是承认怕打败仗，他只能以耍手段来吓唬人。”

乌克兰国家安全部长和国防委员会秘书长丹尼洛夫警告，此举将使白罗斯“朝内部不稳定迈进一步”。他在推特写道：“克里姆林宫把白罗斯当核人质。”

据一般解说，战术（tactical）核武器旨在摧毁特定区域内的敌方目标，一般来说体积和威力较小，投射距离也较短。相较之下，战略（strategic）核武器体积更大、且能从更远的距离发射，威力足以摧毁整座城市。

反核武组织“国际废除核武器运动”（ICAN）说，普京的宣布是极为危险的升级。“在乌克兰战争中，发生误判或误解是非常可能的。共享核武器会使情况变得更糟，并可能带来灾难性的后果。”

美国智库战争研究所（ISW）分析员则认为，俄乌战争升级成为核战争的风险仍然极低。

普京否认俄中建军事联盟

另外，普京否认俄罗斯与中国建立军事联盟。他在星期天（26日）播出的电视访问中说：“我们没有和中国建立任何军事联盟。是的，我们在军事技术领域合作，我们没有隐瞒这点。所有合作都是透明的，没有任何秘密。”

他也称，美国和北约正寻求建立类似于二战时期德国与日本同盟的新“轴心”。