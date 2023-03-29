朝鲜展示新型核弹头 金正恩准备随时用核武

（首尔综合电）朝鲜展示体积更小的新型核弹头，并矢言生产更多武器级核材料，以实现核武库呈指数级增长的构想。朝鲜领导人金正恩还表明，平壤应做好“随时随地”动用核武的准备。

朝中社星期二（3月28日）报道，金正恩星期一（27日）到朝鲜核武研究所，听取关于朝鲜新战术核武器、在弹道导弹上安装核弹头的技术，以及核反击作战计划的汇报。

据报道，金正恩要求核武器研究所和核能部门扩大生产武器级核材料，加快研发具有威力的核武器，以彻底实现使朝鲜核武库呈指数级增长的构想。

金正恩说，朝鲜应不断致力于加强核武力量，只有做好随时随地都能使用核武的准备，才永远不会动用核武器。他强调，朝鲜只有具备超出想象的强大进攻性核武力量，才能让敌人畏惧，不敢冒犯朝鲜国家主权和制度及人民。

专家：研发微型核弹头 朝鲜或取得进展

金正恩还称，朝鲜发展核力量并非针对特定国家或群体，而是旨在维护国家安全与地区和平与稳定。

朝中社同时发布多张金正恩视察的照片，朝鲜新型“火山-31（Hwasan-31）”战术核弹头也首次亮相。专家根据照片分析，朝鲜可能在研发威力强大，但小到可安装在洲际弹道导弹上的微型核弹头方面取得了进展。

首尔大学原子核工程系名誉教授徐均烈说，相较于朝鲜2016年公布的核弹头，火山-31在“更小的体积里置入更强的威力，这令人担忧”。

现任教于庆南大学的韩国前海军军官金东烨则指出，研究所的墙上挂着的海报列出包括导弹和潜艇等至少八种运载平台，显示新弹头或可配合这些不同平台使用。“这似乎不限于战术导弹，而是一种能够搭载于各种平台的小型、轻型和标准的核弹头。”

他认为：“随着运载工具几乎准备就绪，朝鲜将大量生产核弹头——这可能是数百枚而不是几十枚，以确保二次打击的能力，同时加紧运行离心机来获得武器级核材料。”

韩国国防分析研究所在今年1月发布的报告中估计，朝鲜约有八九十枚核弹头，而金正恩的长期目标是拥有100至300枚。

韩联社分析指出，在核动力航空母舰尼米兹号领航的美国海军第11航母打击群星期二抵达韩国参与美日韩联合军演之际，朝鲜似乎在刻意炫耀能够正面对抗美军战略武器的核武器。

美国海军第11航母打击群指挥官斯威尼（Christopher Sweeney）说，他的舰队已准备好应对任何突发事件。“我们不寻求与朝鲜发生冲突。我们寻求和平与安全。我们不会屈服于胁迫。”

朝鲜早前进行核反击战术演习，并在星期一再度试射短程弹道导弹。据朝中社报道，朝军也在3月25至27日测试了一款水下核攻击无人艇。

韩国军方发言人说，韩军还须进一步分析，才能确定朝鲜的新弹头是否已具备部署能力，但有关水下无人艇的报道很可能是“夸大和捏造的”。

韩国总统尹锡悦警告，如果朝鲜继续发展核武器，韩国不会向它提供分毫经济援助。他星期二指示韩国统一部，要向朝方明确表达这一立场。