乌指俄占据核电站企图“核勒索”

（基辅综合电）乌克兰总统泽连斯基指责俄军“挟持”扎波罗热核电站长达一年，企图进行“核勒索”。他指出，在俄军撤离之前，核电站安全无法获得保障。

俄罗斯入侵乌克兰初期，俄军就已经占领了这座欧洲最大核电站，并且看来无意放弃控制权。

泽连斯基在星期一（3月27日）晚间发表的视频讲话中说：“挟持核电站一年多——这无疑是欧洲或全球核电历史上发生过的最糟糕的事。”他把俄罗斯占据核电站的行为形容为“辐射勒索”。

泽连斯基当天早些时候在扎波罗热核电站东北部的第聂伯水电站，与国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西进行了会晤。

泽连斯基随后在总统网站发表评论说，如果俄军不立即从核电站撤军，恢复安全保障的举措“注定要失败”。

俄罗斯和乌克兰经常指责对方炮击扎波罗热核电站。在核电站周边爆发的冲突，加上对缺水和冷却系统可能断电的担忧，引发了人们对发生核灾难的担忧。

去年9月以来，一组国际原子能机构人员一直驻扎在扎波罗热核电站。格罗西曾一再呼吁在核电站周围建立安全区。他也曾试图与俄乌双方谈判，但在今年1月说，促成一项协议变得越来越困难。

乌克兰周一接收了德国提供的18辆豹2型坦克和英国的挑战者坦克。

德国国防部长皮斯托留斯在推特上说：“我相信它们可以在前线做出决定性的贡献。”

分析员预计，随着天气好转和更多军援运抵，乌克兰将在4月至5月间对俄军展开反攻。

尽管俄罗斯发动了冬季攻势，乌克兰的前线在四个多月的时间里几乎没有移动过。乌军的目标是在反攻之前先削弱俄军。

在乌东与俄军并肩作战的瓦格纳雇佣军，据信损失惨重，他们正寻求在乌军发动反攻之前补充兵力。莫斯科东北部一栋办公楼的外墙，最近就挂上了一幅瓦格纳集团的巨型征召兵员广告。

战事方面，俄军似乎将注意力集中在饱受战火蹂躏的采矿小镇巴赫穆特以南90公里处的阿瓦迪夫卡（Avdiivka）。

乌克兰周一禁止平民进入阿瓦迪夫卡，一名官员称该镇是“后世界末日”的荒地。

乌军警告，阿瓦迪夫卡可能成为“第二个巴赫穆特”。