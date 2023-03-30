新加坡等22国旅客 入境韩国无须申请电子许可

为提振内需经济，韩国政府宣布对新加坡、美国，以及日本等22国旅客开放至2024年底前赴韩免申请电子旅行许可优惠，希望在今年达到入境旅客1000万人次目标。

韩国总统尹锡悦星期三（3月29日）主持紧急经济民生会议中说：“在国内外经济环境的危机状况下，稳定民生至关重要。 政府不仅要稳定民生、努力扩大出口，还要考虑通过刺激内需，创造新的经济附加价值的方向。目前已经具备了使消费和旅游事业恢复到疫情前水平的条件。为了应对众多外国游客来访，需要改善签证制度，也尽快增加航班。”

韩国政府决定，截至2024年年底，针对新加坡、日本、美国、加拿大，以及英国等22个国家的旅客赴韩免除事前申请K-ETA的要求。

韩国电子旅行许可制（Korea Electronic Travel Authorization，简称K-ETA）是针对与韩国签订“免签证协定或允许无签证入境”的110个国家的外籍人士，以旅游、出席会议等目的入境韩国前在官网上填写个人信息进行申请，获得旅行许可的通行证。

往来东南亚等地航班 将增至疫情前八九成

为优化入境程序，电子签证签发时间将从现行的七天缩减至一天到两天；免除填写携带行李物品申报表的新规从原定的7月提前至5月1日起实施。往来中国、日本、东南亚等国际航班将积极增班至疫情前的八成到九成水平。

因疫情一度中断的转机免签入境旅游也将重启，持有入境欧洲、美国等34国签证者，在韩国转机时可享免签入境旅游待遇，最多可停留30天。中国团客则是在从仁川机场等七个韩国国内机场入境转飞济州时，可免签入境于仁川等国内机场所在行政区及首都圈旅游，最长可停留五天。其他国家旅客参与仁川机场转机旅游时，最长可在首尔等首都圈免签停留三天。

此外，韩国政府针对高所得、高资产外籍人士推出数码游牧（digital nomad）签证，以及针对外籍青少年推出K-文化研修签证，所有取得签证者即使在韩国没有国内收入也能居留一两年。

另外，韩国政府宣布将投入最高600亿韩元（约6132万新元）预算活络国内观光，包括提供100万名民众每人3万韩元（30新元）住宿费补贴、中小企业员工或个体户等10万人每人10万韩元（102新元）休假补贴，规划筹办50多个大型活动、优惠活动等，并在全国各地扩大举行超过130个地方庆典活动，发行消费券，增加免费开放公共机关设施。

韩国文化体育观光部官员朴普均说：“旅游是能刺激内需的特级发动机。发动机的运作方式很简单。就是将韩国人的出境游需求转向国内。”

据统计，1月韩国出国旅游人数达178万多人，比前一年增加了12倍以上。1月韩国旅游贸易收支逆差扩大到14.9亿美元，相当于一年前的近三倍。反之，2023年1月访韩游客人数仅为疫情前的34%水平。这也是韩国政府希望通过旅游刺激内需，制定吸引外国游客1000万人目标的原因。