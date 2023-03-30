试图解冻加密货币业务相关资产 FTX创始人加控向中国官员行贿罪

新的控状指弗里德在2021年授权向一名或多名中国政府官员行贿至少4000万美元的加密货币，以重新获得中国执法部门冻结的账户，为更多交易活动提供资金支持。

（纽约综合电）根据美国联邦检察官星期二（3月28日）公布的起诉书，加密货币交易所FTX联合创始人弗里德被加控向中国官员行贿4000万美元（约5314万新元）的加密货币，以解冻与他的加密货币业务相关的资产。

美国联邦检察官当天在曼哈顿提交的修订起诉书中，列出的新控状指弗里德（Sam Bankman-Fried）违反了《海外腐败行为法》中的反贿赂条款。新的控状指弗里德在2021年授权向一名或多名中国政府官员行贿至少4000万美元的加密货币，以重新获得中国执法部门冻结的账户，为更多交易活动提供资金支持。

这些持有10亿多美元的加密货币的账户与弗里德的加密货币投资公司Alameda Research有关。Alameda为一家与FTX有关联的香港交易公司。两家公司一度估计经营320亿美元的虚拟交易业务。

最新的起诉书指，中国执法当局在2021年冻结了Alameda在中国两个最大的加密货币交易所的交易账户。弗里德和执行他指示的人企图解冻这些账户，包括招募律师到中国游说，及试图将加密货币转移至在中国交易所开设的欺诈账户。

控方称，弗里德和同伙“尝试无数方法”数月未果后，指示将一笔加密货币形式的行贿款从Alameda的主要交易账户转移到一个私人钱包，以促使账户解冻。但是，账户还是没有解冻。

31岁的弗里德已因FTX倒闭面临数项欺诈指控，包括串谋、电信诈欺、图谋洗钱和违反竞选财务法等罪名，加上串谋违反《海外腐败行为法》的新控状，弗里德现在面临13项刑事指控。他已被控八项欺诈指控，包括涉嫌将数十亿美元从现已倒闭的FTX转移至Alameda并用于个人开销。其中五项控状每项最高可判处20年徒刑，他对八项控状都不认罪。另外五项罪名尚未提审。

接受新控状传讯的弗里德定星期四在纽约南区曼哈顿联邦法院面对地区法官卡普兰。据一名知情人士透露，他不打算认罪。弗里德的律师并没有回应彭博社记者的询问。

他的三名密切关系人王梓晓（Gary Wang Zixiao）、埃利森（Caroline Ellison）和尼沙德·辛格（Nishad Singh）已对欺诈指控认罪并与政府合作。

弗里德曾是民主党政客的大金主，他目前以2.5亿美元的金额保释，软禁于他父母位于加利福尼亚州的住所内。他将于10月受审。他去年12月12日在巴哈马被捕，后引渡回美国面对控状。