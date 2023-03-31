俄军在巴赫穆特取得进展 但被指蒙受惨重兵员伤亡

（基辅综合电）乌克兰军方说，俄军在乌东前线城市巴赫穆特取得了一些进展，但为此付出沉重的伤亡代价。

乌军总参谋部星期四（3月30日）说：“敌军突袭巴赫穆特的行动取得了一定的成功。我们的守军还在守住这座城市，并多次击退了敌人。”

乌军没有说明俄军取得怎样的进展，但美国智库战争研究所说，此前两天俄军攻占了巴赫穆特南部和西南部的一些地区。本周早些时候，俄雇佣兵组织瓦格纳集团也控制了巴赫穆特北部一座金属厂。

随着春季到来，外界关注的问题是，俄军攻势能维持多久，以及乌军是否或何时反攻。

国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西星期三（29日）视察乌南扎波罗热核电站时说，有迹象显示，核电站附近可能很快会爆发新战斗。“这个地区的军队显著增加了，他们在公开谈论进攻和反攻行动。”

在多月讨论未能促使俄乌双方达成共识后，IAEA已搁置在核电站周围设立安全区的提议，改而把重点放在加强核电站六个反应堆抵御攻击的能力上。乌总统泽连斯基此前说，只要俄军还控制着扎波罗热核电站，设立安全区的计划就行不通。

格罗西说，他正同俄乌官员磋商双方都能接受的具体保护措施，这将是一个“更着重于保护核电站本身，以及为保护核电站要避免的事，而不是周边地区”的方案。

另据彭博社引述知情者报道，美国正敦促欧盟和其他盟友，对涉嫌支持俄军事行动的中国卫星企业天仪空间科技研究院有限公司（Spacety，简称天仪研究院）实施制裁。

美国今年1月把天仪研究院列入制裁名单。据悉，这家公司把乌克兰境内的卫星图像提供给一家俄罗斯科技公司，这些图像被转发给瓦格纳集团，让它能以非常高的分辨率，甚至是实时地监测感兴趣的地区，进而收集情报或确定目标。

消息人士称，欧盟没有制裁天仪研究院，比较可能是因为技术或法律原因，而不是缺乏这么做的政治意愿。消息人士也说，西方至今没有看到北京向莫斯科提供直接军事援助的迹象。