脱欧后达成最大贸易协议 英国将成首个加入CPTPP欧洲国家

英国首相苏纳克星期五发声明说，英国与CPTPP创始国经过近两年的谈判后，达成了加入协议。虽然有批评者认为，这仍然难以弥补英国脱离欧盟造成的经济伤害。不过，苏纳克强调，这项协议展现了英国“把握住了脱欧后新贸易自由带来的机遇”。

（伦敦综合电）英国宣布将加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP），成为首个加入的欧洲国家，也是此贸易集团首次批准11个创始国以外的成员加入。

英国首相苏纳克星期五（3月31日）发声明说，英国与CPTPP创始国经过近两年的谈判后，达成了加入协议。“加入CPTPP贸易集团，可让英国进入活跃且持续成长的太平洋经济圈中心。”

英国在2020年初脱欧后，积极重塑自家的全球贸易网络，尤其是寻求深化与亚太地区的关系。这是它脱欧后达成的最大贸易协议。

英国首相府说， 接下来，英国和CPTPP所有成员国将完成最终的法律和行政步骤，以便英国今年内正式加入CPTPP。

虽然有批评者认为，这仍然难以弥补英国脱离欧盟这个全球最大贸易联盟所造成的经济伤害。不过，苏纳克强调，这项协议展现了英国“把握住了脱欧后新贸易自由带来的机遇”。

他说，英国加入后，CPTPP成员国合计占全球国内生产总值将从12%扩大至15%，涵盖人口超过5亿。

英国官方估计，长期而言，加入CPTPP有望每年为国家带来约18亿英镑（近30亿新元）的经济收益。这个数字虽然不大，但随着CPTPP成员国持续增加，所能创造的经济利益也会不断扩大。

根据苏纳克，英国向CPTPP成员国出口的商品99%以上将可享有零关税，包括汽车、机械设备、奶酪、巧克力、威士忌等主要出口品。

彭博社：可阻挠中国加入

英国政府还表示，获得这个成员国资格将使它得以参与制定未来几十年的区域贸易规则。彭博社报道，这意味着，英国可与其他国家以维护贸易高标准为由，阻挠中国加入。

CPTPP正式成立于2018年底，11个创始成员国是澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、秘鲁、新西兰、新加坡，以及越南。美国在2017年特朗普政府任内已退出CPTPP的前身TPP，其他国家这才转而改组CPTPP。英国在2021年2月正式申请加入，中国大陆、台湾和乌拉圭等之后也提出申请。

日本负责主导与英国的加入谈判。协议达成后，日本经济振兴部长后藤茂之说，英国加入CPTPP“意义重大”，有利于进一步促进自由贸易、公开与竞争的市场，以及经济整合，惠及太平洋沿岸以外。

英国先前已与九个CPTPP成员经济体签有自由贸易协定，它加入之后将可受惠于更多有利于投资贸易的措施与机制。

安永会计师事务所贸易政策与策略合伙人琼斯说，环太平洋区域的经济成长速度料是欧洲的两倍，因此英国企业应好好思考如何在太平洋地区发展。

她说：“CPTPP让这变得容易很多，而且还有更多国家寻求加入，CPTPP只会越来越大。”