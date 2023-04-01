竞选时付艳星封口费 特朗普被控 坚称完全无辜

（纽约／华盛顿综合电）美国纽约曼哈顿大陪审团决定起诉前总统特朗普，罪状相信是与他在2016年竞选总统期间，向一名色情片女星支付封口费有关。这是美国史上首次有前总统面对刑事指控。特朗普坚称自己是“完全无辜”的。

纽约曼哈顿大陪审团星期四（3月31日）经过投票，决定起诉特朗普。起诉书仍被密封，确切的控状要过几天由法官公布，到时特朗普就得前往曼哈顿进行指纹采集和其他相关程序。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，特朗普共面对30多项与商业欺诈有关的指控。

特朗普的律师塔科皮纳说，特朗普会向曼哈顿地区检察官办公室投案，预计最快下星期二（4月4日）出庭受审。

艳星“暴风女丹尼尔斯”（Stormy Daniels）称曾收钱，对2006年与特朗普发生性关系保持沉默。特朗普前律师科恩先前承认充当特朗普的中间人，在2016年总统大选期间，支付丹尼尔斯13万美元（约17万3000新元）封口费，科恩因违反竞选财务法已被判刑三年。

特朗普最初辩称不知有封口费一事，后来才改口承认。法律专家认为，曼哈顿地区检察官布拉格将力求证明特朗普伪造商业记录，以掩盖其他罪行，例如违反竞选财务法。

针对陪审团决定起诉他，特朗普发布声明说，“这是历史上最高级别的政治迫害和选举干预”，并称自己“完全无辜”。他表明不会退出总统竞选，并指责身为民主党人的布拉格试图破坏他再度当选总统的机会。

特朗普正在争取2024年问鼎总统宝座。根据3月份路透社与益普索的联合民调，在共和党总统候选人提名战中，特朗普以44%支持率领先，排在第二的佛州州长德桑蒂斯支持率为30%。

共和党人纷纷称 起诉带有政治动机

特朗普在共和党内的盟友和对手都称，特朗普被起诉，背后带有政治动机，企图阻拦他2024年再次入主白宫。众议院议长麦卡锡说：“布拉格试图干预总统选举，对国家造成不可修复的破坏。”

与特朗普竞争党内提名的德桑蒂斯指责布拉格“滥用法律对付政治对手”。

特朗普被起诉的消息传出后不到两小时，他的团队就向支持者发出电邮，呼吁他们捐款，协助特朗普对抗“永无休止的猎巫行动（意指政治迫害）”以及“赢回白宫”。共和党竞选策略师邦让说：“特朗普筹到的款项将会飞涨……更多带有政治动机的起诉将促使特朗普收到的小金额捐款激增，进而影响德桑蒂斯募款。”

特朗普曾于3月18日预测自己会在四天后因封口费一案被捕，并呼吁支持者捐款。他的忠实支持者纷纷响应号召，在大约一周内给他捐了200万美元。

特朗普的批评者如今担心，如果特朗普最终得以洗清罪名，未来任何对他的起诉可能更容易被视为“政治迫害”。分析员指出，这些指控可能会提高特朗普支持者的投票率，促使他在初选中胜出。

民主党选举策略师说：“特朗普被起诉，理应破坏他的总统梦想，但看到他基本盘的不懈支持，我认为这不会发生。事实上，我认为这会促使他的支持率猛涨，基本盘支持者更加拥护他。”