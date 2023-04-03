特朗普即将出庭面控 纽约市严密部署如临大敌

（纽约彭博电）美国前总统特朗普星期二（4月4日）下午将出庭面控，纽约市如临大敌，多个政府部门展开严密部署，包括关闭曼哈顿法院周边的交通要道，提防特朗普支持者制造事故。

不愿具名的知情人士说，曼哈顿下城法院周边街道如中央街（Center Street）和巴士特街（Baxter Street）将关闭，窝夫街（Worth Street）和坚尼街（Canal Street）也将间歇性关闭，法院周边街道禁止车辆停放。

纽约市警察局和法院的职员上星期五已开始为特朗普出庭做准备。警局人员陪同特勤局特工巡视法院及入口，以规划特朗普进出法院大楼的路线。公众随后被禁止进入纽约州最高法院法官梅坎的庭室所在楼层，梅坎是这起案件的承审法官。

法院对面的哥伦布公园提早在晚上7时左右关闭，公园局职员将公众请离后把大门锁上。哥伦布公园通常开放至晚上10时。

特勤局通讯主管古格利尔米星期六发声明说：“除了前总统所应获得的最高水平保安措施，我们不会寻求任何特殊便利安排。媒体和公众可否进入法庭听审将由法院决定，我们正与执法当局密切配合，尽可能减少对正常程序的干扰。”

纽约市警察局星期六发声明说，虽然纽约“没有面对任何确切的威胁”，但警局“已做好准备应对任何状况”。

曼哈顿区长莱文星期四在推特发文说：“纽约市警察局和其他执法机构一直在为这一时刻进行密集的规划与协调。纽约市已做好准备。即使有支持特朗普的暴民出现，我们也不会感到惊讶。”

特朗普3月18日得知自己即将被控，已号召支持者上街抗议，“把我们的国家夺回来”。美国当局担心2020年他号召支持者闯入国会大厦的骚乱会在纽约重演。

特朗普已确定星期二会出庭面控，但他的法律团队正在考虑以在曼哈顿法院得不到公平审判为由，要求把审判地点转移到较保守的纽约市史泰登岛。

总统拜登在2020年总统选举中在曼哈顿取得压倒性胜利，特朗普则拿下史泰登岛57％的选票。曼哈顿和史泰登岛都是纽约市的行政区。

前联邦检察官罗杰斯说，任何转移审判地点的尝试都可能失败，因为被告无权根据政治观点等外在条件，来寻找有利于他们案件的法院及陪审团。“他试图将审判地点转移到史泰登岛的唯一原因，是他认为那里有可能找到一个对他较友好的陪审团。那是不可能的。”

纽约刑事辩护律师、曼哈顿前检察官巴赫纳说，特朗普这么做可能导致陪审团对他产生负面观感。“他会得到公平的审判，但如果开始说一些会突然引起陪审员关注的事情，而且是对制度有偏见的事情，那就有问题了。”