龙卷风吹袭美国中西与南部 至少22人死

（华盛顿综合电）一股强大的春季风暴系统在美国南部和中西部掀起了致命的龙卷风，造成至少22人丧命，数十万户断电，数千趟航班取消和延误。

这场暴风雨始于上星期五（3月31日），田纳西是受灾最严重的州之一，有七人死亡。此外，南部的阿肯色、密西西比和亚拉巴马州，中西部的印第安纳和伊利诺伊州，以及北美东岸的特拉华州共有15人死亡。

田纳西、阿肯色和印第安纳州受到广泛破坏，民宅被毁、汽车被掀翻、电线杆倒塌，树木连根拔起。

电力网站poweroutage.us的数据显示，周六有11个州的超过61万户家庭断电。航空网站flightaware则显示，周六上午有约700趟航班取消，4800趟延误。

在阿肯色州，多股龙卷风吹袭下导致当地至少五人死亡。州长桑德斯宣布该州进入紧急状态，并召集国民警卫队协助救灾。

阿肯色州东北部的韦恩市（Wynne）市长霍布斯告诉美国有线电视新闻网（CNN），韦恩市“被从东到西的破坏切成两半”。

美国国家气象局已经对多个州发布了龙卷风警告，从最北的爱荷华州到南部的密西西比州。两周前，龙卷风也吹袭了美国南部，造成25人死亡和重大财务损失。

在芝加哥郊外的伊利诺伊州贝尔维迪尔镇（Belvidere），恶劣天气导致一座剧院的屋顶和部分外墙倒塌，事发时一支重金属乐队正在剧院里表演。

当地消防局说，倒塌事件造成一人死亡，28人受伤，其中五人伤势严重。

伊利诺伊州紧急事务局发言人苏尔说，该州南部的克劳福德县（Crawford）也有一栋民宅疑遭龙卷风吹袭而倒塌，导致三人死亡。

在与伊利诺伊州接壤的印第安纳州沙利文县（Sullivan），有三人在风暴中丧命。

紧急救援人员周六说，龙卷风还在密西西比州庞托托克县（Pontotoc）和阿拉巴马州麦迪逊县（Madison）分别造成一人死亡。

特拉华州苏塞克斯县（Sussex）也发生“结构倒塌”事件，造成一人死亡。

这股强大的风暴系统星期六向美国东海岸挺进，预计星期天还会带来雷暴、冰雹和强风。