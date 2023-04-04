油盟+下月再大幅减产油价闻声大涨 全球通胀压力或加剧

傅慧云 整理

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油盟+这突如其来的宣布立刻震撼了全球石油市场。布伦特原油期货一度触及一个月来的最高点86.44美元，涨幅达8%。WTI原油期货也一度飙升8%，创下一年多来最大盘中涨幅，后来缩小至5.3%，报每桶79.64美元。

（利雅得综合电）石油输出国组织（OPEC）和其他产油国组成的油盟+（OPEC+）宣布从5月起至年底，每天再减产约116万桶原油。此举出乎市场预料之外，油价应声大涨，全球面对的通货膨胀也可能加剧。

油盟+称，这是为稳定市场而采取的“预防性”措施。但市场担心进一步减产会提高通货膨胀和加息压力。

这是油盟+自去年10月宣布每天减产约200万桶原油后的又一次减产大动作。俄罗斯刚在2月单方面宣布每日减产50万桶，换言之，油盟+的减产总量将达到366万桶，相当于全球需求量的3.7%。

油盟+是在星期天（4月2日）突然宣布进一步减产的计划。交易员此前预计油盟+会维持产量不变。

油盟最大产油国沙特阿拉伯将减产50万桶。沙特能源部强调，减产是一项预防性措施，旨在支持石油市场的稳定。

俄罗斯随后说，会把现有的日减50万桶的措施延长至年底，并也称这是“负责任的预防性行动”。

油盟+这突如其来的宣布立刻震撼了全球石油市场。布伦特原油期货一度触及一个月来的最高点86.44美元，涨幅达8%。WTI原油期货也一度飙升8%，创下一年多来最大盘中涨幅，后来缩小至5.3%，报每桶79.64美元。

阿联酋石油专家吉塔尼指出，油盟+是在银行业引发不安情绪导致油价下跌后决定减产。他说，布伦特原油价格上周较迟时候略低于每桶80美元，而低于80美元的水平对油盟+来说是“不可接受的”。

鉴于油盟+减产加上俄罗斯延长减产措施的影响，高盛集团将今年12月布伦特原油的预期价格从每桶90美元上调至95美元，并将明年12月布伦特原油的预期价格从每桶95美元上调至100美元。

美联储加息计划恐生变

油价上涨可能进一步刺激持续居高的通胀，让包括美国联邦储备局在内的全球央行的抗通胀任务更复杂。美联储上月再度加息，下一次政策会议定5月举行。投资者原本多数预计美联储可能不会进一步加息，但冷不防油盟+宣布大减产，情况有了变化。

能源市场分析公司Vanda Insights创始人哈里说，油盟+的举措“可能使市场第二季度出现供应短缺，和此前预期的“供应过剩”相反。她也认为，油价上涨可能抑制一些需求，并加剧各国的通胀情况，从而提高经济衰退的风险。

油盟+这次减产再次忽视了美国的增产呼吁。美国一直认为，世界需要更低的油价来支持经济增长，并防止俄罗斯赚取更多收入来资助它在乌克兰的军事行动。

拜登政府认为，油盟+减产是不明智的。美国国家安全委员会发言人说：“鉴于市场的不确定性，我们认为目前不应该减产。”

油盟+减产预计会推高美国的燃油价格，但美国总统拜登应对减产的选项有限。分析认为，拜登可能再次从战略石油储备中提货，但美国的石油储备如今也只剩下大约一半。他也可能向国内的石油和天然气生产商施压，要他们加速增加产量。其他可能选项包括通过立法，允许美国起诉油盟；限制汽油和柴油出口；或是暂时按兵不动，静观其变。