特朗普抵达纽约 准备就封口费应讯

（纽约综合电）美国前总统特朗普星期一抵达纽约，准备就涉嫌在2016年竞选总统期间支付封口费一案出庭应讯。

特朗普乘坐一架机身漆上“特朗普一号”（Trump Force One）的波音757型私人飞机，由佛罗里达州起飞，约两个半小时后，抵达纽约市拉瓜迪亚机场。

76岁的特朗普随后赴纽约市的特朗普大楼休息一夜，星期二（4月4日）下午（新加坡时间5日凌晨2时15分）前往曼哈顿法院，听取曼哈顿地区检察官阿尔文.布拉格（Alvin Bragg）提出的指控。

目前，外界还不清楚确切罪名有哪些，但据报可能多达30多项。特朗普的律师团表明，特朗普不会认罪。律师团说，特朗普将寻求在不受审的情况下撤销指控，他与检察官达成认罪协议的可能性为零。

消息人士称，特朗普聘请著名的刑事辩护律师和前联邦检察官布兰奇（Todd Blanche）加入他的法律团队。

特朗普涉嫌在2016年竞选总统期间支付13万美元（17万3500新元）封口费给艳星丹尼尔斯（Stormy Daniels），换取她闭口不谈两人的风流往事。纽约大陪审团上星期四（3月30日）决定起诉特朗普，令他成为美国史上首位面对刑事起诉的卸任总统。特朗普回应称，这是“历来最高级别的政治迫害和选举干预（行为）”。

特朗普料今晚发表讲话

当年，丹尼尔斯想向媒体兜售特朗普2006年与她发生婚外情的故事。特朗普团队得知后，由他的前任律师柯恩出面支付封口费。柯恩已于201年承认在联邦竞选活动中违反金融法，判监三年。

这笔付款并不犯法，然而，特朗普事后偿还柯恩这笔金额时，账面记录却是法律费用。检察官认为，特朗普因此犯下做假帐之罪，这在纽约是刑事轻罪。

知情人士说，特朗普出庭后将直接回到他在佛罗里达的海湖庄园。他预计新加坡时间星期三上午8时15分发表讲话。

民主党籍的纽约市长亚当斯说，当局至今没有收到具体安全威胁，但他提醒特朗普的支持者不要闹事。他说：“纽约市是我们的家，不是你们泄愤的游乐场。”

美国总统拜登表明，不担心特朗普出庭面控会引发动乱，并称对纽约警察部门有信心。

路透社／益普索民调显示，纽约大陪审团宣布起诉特朗普之后，他的支持率不降反升，他在共和党总统初选的竞争中，扩大与党内对手的领先优势。48%的共和党人希望特朗普代表共和党竞选总统，比上个月的调查多了四个百分点。排在第二位的佛罗里达州州长德桑蒂斯（Ron DeSantis）的支持率则从上个月的30%降至19%。

特朗普还面对多项刑事调查，包括他企图推翻2020年大选结果、煽动支持者暴力冲击国会大厦，以及保存政府机密文件等。