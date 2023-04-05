美国公布绕月宇航员名单

（休斯敦／渥太华综合电）美国国家航空航天局星期一（4月3日）公布了执行“阿耳忒弥斯2号”载人绕月飞行任务的四名宇航员名单，其中包括执行月球任务的首位女性、首位非洲裔和首位非美国籍宇航员。

这四名宇航员分别是担任指令长的美国国家航空航天局（NASA）非裔宇航员怀斯曼（Reid Wiseman）、担任飞行员的格洛弗（Victor Glover）、担任任务专家的女宇航员科赫（Christina Koch）和来自加拿大航天局的宇航员汉森（Jeremy Hansen）。

怀斯曼、格洛弗和科赫都曾到国际空间站展开任务，汉森则是第一次执行航天任务。科赫曾于2019年3月至2020年2月在国际空间站工作生活328天，创下女性单次停留太空最长时间纪录。

航天局局长尼尔森在记者会上说：“阿耳忒弥斯2号飞行团队代表了成千上万为了把我们带上月球不言倦的人。这是人类的飞行团队。我们要出发了。”

执行阿耳忒弥斯2号任务的“猎户座”飞船将于2024年11月升空，四名宇航员将绕月飞行，不会登陆月球。

为期约10天的飞行任务将测试飞船的生命支持系统，以及人类在深空生活和工作的能力。

美国政府2019年宣布阿耳忒弥斯新登月任务，计划2024年前将宇航员再次送上月球。受预算不足、技术故障、法律纠纷和冠病疫情等因素影响，重返月球的任务多次推迟。

如果阿耳忒弥斯2号任务顺利完成，美国航天局将于2025年执行阿耳忒弥斯3号登月任务。